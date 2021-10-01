Giresun’da sel afeti sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi

Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinden bugüne yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Giresun’a 1 yılı aşkın süre sonucunda 811 milyon 940 bin lira yardım ve ödeneğin aktarıldığı bildirildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında Giresun Afet ve Acil durum Yönetim Merkezinde yapılan değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, AFAD İl Müdürü Murat Cavunt, Özel İdare Genel Sekreter Vekili İbrahim Karaca, DSİ Giresun Şube Müdürü Ogün Şükrü Turan, Karayolları Giresun Şefliği Müdürü Kadiri Altıntaş ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afeti sonrasında yapılan faaliyetler değerlendirilirken 1 yılı aşkın süre sonucunda Giresun’a 811 milyon 940 bin 819 lira yardım ve ödeneğin aktarıldığı bildirildi.

Sel afetinden en çok etkilenen Dereli ilçesinde Sütlüce mahallesinde TOKİ tarafından inşa edilen 142 adet konut ve Merkez mahallesinde inşa edilen 71 adet konut ve 82 adet dükkan ile Doğankent ilçesinde 156 konut ve 70 dükkanın yapımının devam ettiği belirtildi. Dereli ve Doğankent ilçeleri ile Çaldağ köyünde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 106 milyon 718 bin 882 lira toplam değer belirlendiği aktarıldı.

İl genelinde selden etkilenen toplam 115 adet köy yoluna ulaşım sağlayan 346 kilometrelik yol ağında hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ve hasar gören 34 adet grup köy yolunda iyileştirme çalışmalarının yapılmasına yönelik 7 ihale yapıldığı bildirildi. Toplam ihale bedelinin ise 371 milyon 386 bin 482 lira olduğu belirtildi. Ayrıca hasar gören veya yıkılan 10 adet köprünün yapımı ve hasarların giderilmesi için çeşitli işlere yönelik 6 adet ihalenin yapıldığı, toplam sözleşme bedelinin ise 454 milyon 143 bin 95 lira olduğu bildirildi.

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