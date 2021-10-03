Balık az, fiyatlar pahalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık az, fiyatlar pahalı

İHA

Balık az, fiyatlar pahalı

Giresunlu balıkçılar, balık sezonu açıldığı günden itibaren beklenen bolluğun yaşanmadığını, bunun da fiyatlara olumsuz yansıdığını söyledi.
Balığın az olmasının fiyatlara pahalılık olarak yansıdığını kaydeden balıkçılar, balığın az olması sebebiyle fiyatların da yüksek seyrettiğini ve satışların da istenilen düzeyde olmadığını ifade etti. Giresun'daki balık tezgahlarında ise hamsi 35, mezgit 25, levrek 60, çinekop 35 ve istavrit 15 liradan satılıyor.
Palamuttan umduklarını bulamadıklarını anlatan balıkçı Aydın Ünal, “Balık sezonu açılalı bir ay oldu ama beklenilen olmadı. Palamut bolluğu yaşanacak dediler ama palamut yalan oldu, şu an yok denecek durumda. Yine hamsi de az miktarda avlanıyor. Hamsi de palamut da az olunca fiyatlar yüksek oluyor. Biraz istavritin fiyatı uygun gibi ancak bunun nedeni de istavritin boyunun kısa olmasından kaynaklanıyor. Fiyatlar şu anda pahalı ama zamanla düşecektir diye umut ediyoruz. Çünkü şu anda hala deniz suyu istenilen düzeyde soğumadı ve bu da özellikle hamsi avı için uygun koşullar değildir. Palamuttan yana artık umudumuz kalmadı en azından hamsinin yüzümüzü güldürmesini bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diabate, Giresunspor’a 4 puan kazandırdı
YEREL HABERLER Diabate, Giresunspor’a 4 puan kazandırdı
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Trafik kazasında hayatını kaybeden karı-koca yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden karı-koca yan yana ...
Giresun’da sel afeti sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi
YEREL HABERLER Giresun’da sel afeti sonrası yapılan çalışmalar ...
GRÜ Yönetimi yeni akademik yılı değerlendirdi
YEREL HABERLER GRÜ Yönetimi yeni akademik yılı değerlendirdi
Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu
YEREL HABERLER Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin ...
Giresun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Giresun’da uyuşturucu operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.