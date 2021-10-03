Balık az, fiyatlar pahalı

Giresunlu balıkçılar, balık sezonu açıldığı günden itibaren beklenen bolluğun yaşanmadığını, bunun da fiyatlara olumsuz yansıdığını söyledi.

Balığın az olmasının fiyatlara pahalılık olarak yansıdığını kaydeden balıkçılar, balığın az olması sebebiyle fiyatların da yüksek seyrettiğini ve satışların da istenilen düzeyde olmadığını ifade etti. Giresun'daki balık tezgahlarında ise hamsi 35, mezgit 25, levrek 60, çinekop 35 ve istavrit 15 liradan satılıyor.

Palamuttan umduklarını bulamadıklarını anlatan balıkçı Aydın Ünal, “Balık sezonu açılalı bir ay oldu ama beklenilen olmadı. Palamut bolluğu yaşanacak dediler ama palamut yalan oldu, şu an yok denecek durumda. Yine hamsi de az miktarda avlanıyor. Hamsi de palamut da az olunca fiyatlar yüksek oluyor. Biraz istavritin fiyatı uygun gibi ancak bunun nedeni de istavritin boyunun kısa olmasından kaynaklanıyor. Fiyatlar şu anda pahalı ama zamanla düşecektir diye umut ediyoruz. Çünkü şu anda hala deniz suyu istenilen düzeyde soğumadı ve bu da özellikle hamsi avı için uygun koşullar değildir. Palamuttan yana artık umudumuz kalmadı en azından hamsinin yüzümüzü güldürmesini bekliyoruz” dedi.

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