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Giresun’un gururu oldu Erkan Bal, Master Erkekler Fizik 40-44 Yaş Açık Türkiye Şampiyonu olarak Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

İHA

Giresun’un gururu oldu Erkan Bal, Master Erkekler Fizik 40-44 Yaş Açık Türkiye Şampiyonu olarak Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 29 Eylül3 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası’nda Giresunlu Erkan Bal rüzgarı esti. Bal, büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu ve Milli Takım’a yükselerek ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.
Türkiye Şampiyonluğunu Giresun’a getirerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bal, “Türkiye Şampiyonluğu kutsal topraklara, Giresun’uma, getirilmiştir. Darısı Dünya Şampiyonluğuna” ifadelerine yer verdi.
Şampiyon sporcu, 2020 yılında Master Erkekler kategorisinde Türkiye 2.’si, 2019 yılında ise Büyükler kategorisinde Türkiye 3.’lüğü gibi önemli dereceler elde etmişti.

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