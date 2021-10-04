Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

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Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde düştüğü Yağlıdere Deresi´nde mahsur kalan köpeği gören genç, yardıma koştu. Çevreden bulduğu ip ile demir korkuluklardan sarkarak aşağı inen bu kişi, köpeği kurtardı. O anlar Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma anlarının yer aldığı görüntülerde, Başkan Akıllı'nın gence teşekkür ettiği duyuluyor.DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-10-04 15:17:59



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