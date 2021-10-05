Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Giresun’un Dereli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kümbet köyünden Çıkrıkkapı mevkiine seyir halinde bulunan İsmail Tekneci idaresindeki 34 RSV 10 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacı Deresi’ne yuvarlandı. Kazada sürücüsü İsmail Tenekeci yaralanırken, araçta bulunan Mesure Tenekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, Mesure Tenekeci’nin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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