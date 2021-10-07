Giresun SS.61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Bekdemir: "Birileri ekmeğimizle oynuyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun SS.61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Bekdemir: "Birileri ekmeğimizle oynuyor"

İHA

Giresun SS.61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Bekdemir: "Birileri ekmeğimizle oynuyor"

Giresun SS.61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir, Giresun Limanı'nın faaliyete geçmesinin ardından kamyoncular olarak yeni bir istihdam imkanı bulduklarını belirterek, birilerinin ekmekleriyle oynadığını söyledi.
Giresun SS.61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir, yaptığı açıklamada Giresun Limanı'nın kapatılması için her türlü girişimin yapıldığını ancak burada doğrudan 500 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Bekdemir, “Samsun ve Trabzon limanlarının tüm baskılarına rağmen limanı çalıştıran firma yıllık 1 milyon ton çalışma kapasitesine ulaşmıştır ve limanın yıllık ithalatihracat transit ticaret işlem hacmi 600 ila 700 milyon dolar olup, sadece limanı işleten firmanın yıllık ihracatı 200 milyon dolardır. Giresun’da tüten tek baca kalmamıştır, turizm faaliyetleri yetersiz kalmaktadır. Şehrimizin en büyük gelir kaynağı fındık olmakla beraber ekonomik yeterliliği hep tartışma konusu olmuştur. Giresun sosyoekonomik nedenlerden dolayı yıllardır göç vermekte olup, yıllar içerisinde komşu illerin gölgesinde kalmıştır. Giresun'a yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara halk olarak sahip çıkmamız ve destek vermemiz gerekmektedir. Liman içerisinde 24 saat en az 20 tane tır, çift şoför çalışmakta olup, toplam 40 şoför, liman bünyesinde bulunan 178 Giresunlu personel, dış sevkiyata gönderdiğimiz 200’den fazla araç, gümrük personeli 28 kişi, gemi acentesi 30 kişi, yemek firması 15 kişi, Sahil Güvenlik personeli 16 kişi, kamu personeli 26 kişi, Kıyı Emniyet personeli 18 kişi, emniyet personeli 8 kişi, gözetim firmasında 20 kişi, iki tane akaryakıt firmasında 6 kişi, ilaçlama firmasında 6 kişi, ailelerini de hesaba katarsak 500 kişi doğrudan, dolaylı olarak ise 3 bin kişi evine ekmek götürmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontroller için 5 bin tonluk gemiden 3 bin TL gelir elde etmekle beraber, Tarım İl Müdürlüğü 5 bin tonluk gemiden 3 bin TL, 15 bin tonluk gemiden 10 bin TL gelir elde etmektedir. Lokanta, fırın, otel, restoran, kafe, sanayi esnafı, akaryakıt istasyonları düşünürsek şehre bir fabrikadan fazla gelir getirdiğini görüyoruz. Komşu illerimiz kendilerine bu yatırımı çekmek için mücadele verirken bizler sektöründe lider olan firmanın limandan çekilmesi için zorluk çıkarılmasını ve depoların yıkılmak istenmesini kaygıyla takip ediyoruz. Limanda depolama alanları yapılan işin olmazsa olmazıdır. Örneğin 30 bin tonluk gemideki tahıl ürünü depolar olmadan nasıl muhafaza edilebilir? Kimseyle kavgalı değiliz, hükumetimizin her zaman destekçisiyiz. Liman bizim ekmek kapımızdır. Milletvekillerimizin ve Giresun halkının desteğiyle el ele vererek limanın aktif çalışmasını ve depoların yıkılmamasını, istihdamın daha yukarıya çekilmesini hep beraber istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’daki kablo hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Giresun’daki kablo hırsızları tutuklandı
Ağabeyini şehit edenlerin öldürüldüğünü duyar duymaz mezarına koştu Giresunlu şehidin kanı yerde kalmadı
YEREL HABERLER Ağabeyini şehit edenlerin öldürüldüğünü duyar duymaz ...
Hasat sonrası fındık bahçelerinde bakım faaliyetleri yapılması gerekiyor
YEREL HABERLER Hasat sonrası fındık bahçelerinde bakım faaliyetleri ...
Giresun’un ulaşım yatırımları değerlendirildi
YEREL HABERLER Giresun’un ulaşım yatırımları değerlendirildi
GZT Giresunspor geleceğe umutlu bakıyor
YEREL HABERLER GZT Giresunspor geleceğe umutlu bakıyor
Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Giresun’da uyuşturucu operasyonu
Fındık üreticide 24, rafta 80 lira Serbest piyasada fındık fiyatları tüketiciden 24 lira civarında alınırken, mamul olarak raflarda yer alan çerezlik fındık fiyatı ise 81 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Fındık üreticide 24, rafta 80 lira Serbest piyasada ...
Türk futboluna yeni kaleciler yetiştirmek için kolları sıvadılar
YEREL HABERLER Türk futboluna yeni kaleciler yetiştirmek için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.