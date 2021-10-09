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Giresun aşılanmada mavi kategorideki iller sıralamasında 13. sırada yer aldı

İHA

Giresun aşılanmada mavi kategorideki iller sıralamasında 13. sırada yer aldı

Giresun en az ikinci doz aşı olmuş iller arasında nüfus ortalamasında yüzde 76,9 ile Türkiye’de 13. sırada mavi kategorideki iller arasında yer aldı.
Salgınla mücadele kapsamında hızlanan aşılama süreci devam ediyor. Bu kapsamda Giresun, nüfusunun yüzde 76’sı ikinci doz aşı yaptırarak, Türkiye’de ikinci doz aşı yaptıran iller arasında 13. sırada yer aldı. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, ilde 330 bin 392 kişiye sadece irinci doz, 309 bin 918 kişiye de her iki doz uygulandı. Üçüncü doz aşı yaptıranların sayısı ise 109 bin 165’e ulaştı.
Bu kapsamda Giresun’da, yapılan toplam aşı sayısı 749 bin 475’i bulurken, birinci ve ikinci doz aşı yaptıran en fazla yaş grubu yüzde 94 oranıyla 60 yaş ve üzeri olurken, yüzde 8 ile en az aşı yaptıran yaş oranı da 15 yaş altı oldu. 1519 yaş aralığında bulunanların aşı oranı ise yüzde 41’i aştı.
Öte yandan ilde son bir günde bin 328 kişiye test yapılırken, 200 pozitif vakaya rastlandı. Son bir günde 174 kişi iyileşirken, 3 kişi de vefat etti. Bugüne kadar toplamda 363 bin 170 test sonucunda 65 bin 166 vakaya rastlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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