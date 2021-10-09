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Şebin Cevizi hasadı üreticiyi üzdü, Mayıs ayında yaşanan zirai don rekoltede yüzde 90 oranında düşüşe neden oldu

İHA

Şebin Cevizi hasadı üreticiyi üzdü, Mayıs ayında yaşanan zirai don rekoltede yüzde 90 oranında düşüşe neden oldu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan Şebin Cevizi'nde Mayıs ayında yaşanan zirai donun yüzde 90 oranında rekolte kaybına yol açtığı belirtildi.
Şebinkarahisar ilçesinde yıllık 600 ton üretimiyle ilçede pestil ve köme sektörüne de yön veren cevizin hasadında son aşamaya gelinirken, zirai don nedeniyle bu yıl 50 ton rekolte bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, ”Bu yıl ceviz hasadında üreticilerimiz büyük bir rekolte kaybıyla karşı karşıya kaldı. Bu da hem fiyatlara hem de pestil ve köme üretiminde sıkıntıya neden olacaktır. İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan ceviz hem çerezlik olarak hem de pestil ve köme yapımının en önemli hammaddesidir. Ceviz ağaçlarının tam yaprak açmaya başladığı Mayıs ayında zirai don yaşandı. Bu nedenle geçen yıl 600 ton olan ilçemizin Şebin Cevizi’nde yüzde 90'lar civarında bir rekolte kaybı bekleniyor. Şuan ceviz hasadının sonuna yaklaşmaktayız ve bu yılki rekolte beklentisi 50 ton civarındadır. Bu rekolte de haliyle fiyatlara yansıyacaktır. Geçen yıl 40 ila 45 lira arasında olan ceviz fiyatının bu yıl 60 ila 70 lira arasında olması bekleniyor” dedi.
Şebin cevizini diğer cevizlerden ayıran özelliklerin olduğunu ifade eden Arslan “Şebin cevizi Türkiye’de hak ettiği bir marka değerine sahiptir. Şebin cevizi ince kabuklu ve hiçbir bölgedeki cevizlerde olmadığı kadar aromaya sahiptir. Alzheimer, kolestrol, tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği de kanıtlanmıştır” bilgisini verdi.
Ceviz üreticisi Yaşar Kaynak ise geçen yıl 9 ton hasat ettiği ceviz bahçesinden bu sene bir ton ancak ceviz toplayabildiğini belirterek büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

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