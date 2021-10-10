Düğünde ateş açtı; 1 kadın öldü, kendisi yaralandı



Hakan KABAHASANOĞLU/ PİRAZİZ (Giresun),(DHA)GİRESUN'un Piraziz ilçesindeki düğünde silahla ateş açan A.G., hem kendisini hem Altun Hülya Şimşek'i (48) yaraladı. Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkisinde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde A.G., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar A.G. ile Altun Hülya Şimşek'e isabet etti. A.G. ile Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden ve durumu ağır olan Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Silahı ateşleyerek kendisini yaralayan A.G.'nin de polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Piraziz Hakan KABAHASANOĞLU

2021-10-10 15:22:49



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