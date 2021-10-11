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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık fiyatı haftaya yükselişle başladı

İHA

Fındık fiyatı haftaya yükselişle başladı

Giresun’da 2021 yılı fındık sezonu, TMO’nun fiyat politikasının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Geçen haftayı serbest piyasada 24,50 liradan kapatan fındık fiyatı, 50 kuruşluk artışla 25 liraya yükseldi.
TMO’nun rekolteye bağlı olarak Giresun kalite fındığı 27 liranın üzerinde alması ve vatandaşların da TMO’ya yönelmesiyle serbest piyasada fiyatında kademeli yükselişler devam ediyor.
Giresun’da fındık tüccarı Ahmet Ergün, "Bu sezon fındığı 2526 lira bandında başlamıştı, ancak TMO alımları henüz başlamadan yoğun olarak pazara fındık inmeye başlayınca fiyatlarda bir miktar düşüşe geçmişti. Şu aralar üretici fındığını kurutup TMO’ya yönelince serbest piyasada da fiyatlar yükselmeye başladı. Geçen hafta fındık fiyatını 24,50 liradan kapatırken, bu haftayı da 25 liradan açtık. Fındık fiyatını 24.50 liranın üzerinde 25 lira olarak belirleyen de rekoltesidir. Fındık iyiyse, rekoltesi yüksekse 25 liraya kadar alınıyor" dedi.

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