Giresun’da amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

Giresun’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinliklerinin kapanış töreni düzenlendi. Çotanak Spor Kompleksinde düzenlenen etkinliğe Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Geçlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Giresun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sinan Işık, amatör spor kulüpleri yöneticileri, Sanayispor Kadın Futbol Takımı, Giresunspor Hentbol Takımı ve genç sporcular katıldı.

Genç sporculara hitap eden Giresun Valisi Enver Ünlü, gençlerin spor alt yapısına, özellikle amatör sporlara ilgi göstermesi gerektiği ifade etti. Ünlü, “Bugünlerde siz sevgili gençlerimizin spor yaptığı spor tesislerini ziyaret etmek, sizlerle spor yapmak, en azından aynı potaya basket atmak, aynı kaleye şut çekmek inanın çok özlediğimiz etkinliklerdir. Sizlerde bir an önce tesislerimize gelin, tesislerimiz sizlere layık çok güzel tesislerdir. Atatürk'ün dediği gibi bütün ümidimiz gençliktir. Cumhurbaşkanımız da sizlere çok güveniyor. Zaten çok yoğun mesaisine rağmen biliyorsunuz ziyaret ettiği her şehirde gençlerimize özel bir zaman ayırıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'te sizlere çok güveniyor. Çünkü sizler bizim en değerli hazinemizsiniz. En güzel yatırım gençlere ve geleceğe yapılan yatırımdır. Bunun için bu tesisler ve bunlar gibi nicelerini yapsak inanın azdır. Bizim zamanımızda böyle tesisler yoktu. Ama Türkiye Cumhuriyeti artık güçlü ve bölgesinde söz sahibi, sözü dinlenen ve fikri alınmadan karar verilemeyen güçlü ve bin yıllık geleneği olan bir devlettir. Tabi ki bunun devamı için siz gençlere çok önemli görevler düşüyor. Tabi ki derslerinizi ihmal etmeyeceksiniz. İnşallah bu sene okullarımızın hem ilköğretimde hem ortaöğretimde hem de yükseköğretimde açık kalması çok önemli. Çünkü sizleri çok özledik. Okullarınız sizleri çok özledi. Okullar, öğrenciler olmayınca hiçbir anlam ifade etmiyor” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, sporda başarıyı yakalamak için amatör sporlara daha fazla önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bulut, konuşmasında, “Giresun’da an itibariyle 113 spor kulübü, 2000’i faal olmak üzere 28 bin 345 lisanslı sporcu, 25 branşta ilk kez antrenörler eşliğinde sporla tanışan yaklaşık 10 bin çocuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okullarında spor yapma imkanına sahip olmuştur. Spor dallarında başarıyı yakalayacaksak bunun yolu da alt yapısı mutlaka amatör sporlara daha fazla önem vermekten geçiyor. Bakanlığımız tarafından başlatılan ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında 201718 eğitim ve öğretim yılında 4 bin 5 öğrencimizi, 201819 eğitim ve öğretim yılında ise 3 bin 800 öğrencimize yetenek taraması yapılarak spor branşlarına yönlendirme çalışmaları gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Giresun Valiliğinin amatör kulüplere destek amaçlı yaptığı malzeme yardımları, Vali Ünlü tarafından amatör kulüplere teslim edilmek üzere Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcilerine teslim edildi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sinan Işık amatör kulüplere yaptığı yardım ve destekten dolayı Vali Ünlü’ye teşekkür plaket takdim etti.

