Emniyet Müdürü Kızılay, basınla buluştu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Kızılay, Giresun’un sorunlarıyla birlikte mücadele edeceklerinin mesajlarını verdi, trafik ve uyuşturucu ile mücadele gibi konularda toplumsal mücadelenin önemine dikkati çekti.

“Ceza sorunları çözmez, cezalar ıslah edici olmalı, amacımız da sorunları çözmek olmalı” diyen Müdür Kızılay “Sorunlara geçici değil, kalıcı çözümler üretilmesi, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında Giresun Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman görevimizin başındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.