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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şenlikoğlu, halk arasında ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

Başkan Şenlikoğlu, halk arasında ziyaretlerini sürdürüyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, düzenli olarak esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini almaya devam ediyor.
Başkan Şenlikoğlu, Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak sorunlarını dinledi.
Şenlikoğlu, Teyyaredüzü Mahallesi’nin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirterek Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Caddesi ve devamındaki Boztekke Caddesi’nde yenileme çalışması yapacaklarını kaydetti. Şenlikoğlu her iki caddenin de altyapı, kaldırım, asfalt, ışıklandırma gibi projelerle yenileneceğini ve Nihatbey Caddesi portföyünde olacağını da anlattı.
Başkan Şenlikoğlu, halkın içinde olmaya ve esnaf ziyaretine aralıksız olarak devam ettiklerini de vurgulayarak “Esnafımızla işleri hakkında konuşuyor, bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda, Belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunları yerinde görmenin yanı sıra, Belediyenin çalışmalarını halka anlatıp mahalle ayrımı yapmadan dolaşarak şehrin sorunlarını dinleme fırsatı buluyoruz” şeklinde konuştu.
Şenlikoğlu, cadde boyunca vatandaşlarla da selamlaşıp, minik öğrenciler ve vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.
Başkan Şenlikoğlu’nun düzenli aralıklarla yaptığı ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise “Belediye Başkanımızı çok sık görüyoruz, sürekli sokaklarda ve halk ile iç içe. Ayrıca, görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden de oldukça memnunuz” dediler.
Diğer yandan Başkan Aytekin Şenlikoğlu, sahada çalışan su kanal ekiplerini de de ziyaret ederek kolaylıklar dileyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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