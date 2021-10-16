GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: 2-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: 2-0

DHA

GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: 2-0


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık
GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis Perez, Emre Taşdemir (Dk.67 Aziz Behich), Flavio, Hamidou Traore (Dk. 67 Sankhare), Sergio (Dk. 81 Joe Champness), Suleymanov (Dk. 74 Pelupessy), Diabete, Umut Nayir (Dk. 82 Balde)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Tyler Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Kevin Dabo (Dk. 82 Alper Potuk), Djokovic (Dk. 70 Baiano), Boldrin, Aminu Umar (Dk.82 Eren), Erik Sabo (Dk. 70 Deniz), Bolasie
GOLLER: Dk. 62 Selim Ay (K.K.), 90+4 Joe Champness (GZT Giresunspor)
KIRMIZI KART:  Dk.12 Tyler Bold (Çaykur Rizespor)
SARI KART: Traore, Diarra, Sankhare (GZT Giresunspor)Super Lig'in 9´uncu haftasında Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor´u 2-0 yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.
4´üncü dakikada Flavio rakip oyuncuları geçerek topu Diabate´ye gönderdi. Diabate´nin ceza yayı üzerinden vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
12´nci dakikada ceza sahasına girmek isteyen Diabate´yi düşüren Tyler Boyd kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kullanılan serbest atıştan sonuç çıkmadı.
33´üncü dakikada Suleymanov´un ceza sahasına yaptığı ortada Emre´nin gelişine vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
45´inci dakikada Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde Traore topu kaleye yolladı ancak kaleci Gökhan topa sahip oldu.
50´nci dakikada Traore´nin, ceza yayından çektiği şut üstten dışarı çıktı.
62´nci dakikada ceza sahası içinde topa sahip olan Diabate´nin pasında topa ters vuran Selim Ay kendi kalesine topu gönderdi:  1-0
79´uncu dakikada rakip oyuncudan topu çalan Sergio hızla ceza sahasına ilerledi, şutunu da çekti ancak top üstten dışarı çıktı.
90+4´üncü dakikada topu kapan Joe Champness hızla rakip kaleye ilerledi, kaleciyi geçerek topu boş kaleye gönderdi:  2-0
Maç 2-0 Giresunspor´un üstünlüğüyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-10-16 15:40:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 ...
Giresun’da minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
İşyerleri belediye tarafından haksız yere mühürlendiğini iddia eden esnaf ilçede davullu zurnalı protesto yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER İşyerleri belediye tarafından haksız yere ...
İğnenin ucundaki emek Bir zamanlar çeyizlerin, en önemli parçası olduğu ifade edilen el emeği, göz nuru pamuk ve yün yorganlar günümüzde fabrikasyon üretimlere yenik düşen mesleklerden birisi.
YEREL HABERLER İğnenin ucundaki emek Bir zamanlar çeyizlerin, en ...
Fındık fiyatı serbest piyasada yükselişini sürdürüyor
YEREL HABERLER Fındık fiyatı serbest piyasada yükselişini sürdürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.