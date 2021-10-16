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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

DHA

GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Süper Ligin 9´uncu haftasında GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor´u 2-0 yendi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.
Milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini dile getiren Hakan Keleş, "Bu maça da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maçın başında yine üstün olan taraftık. Rakip eksik kaldıktan sonra da üstünlüğümüz devam etti. Ceza sahasında toplarla buluştuk, ancak sonuçlandırmada sıkıntılarımız vardı. Daha önce oyunu koparabilirdik. Rakibimize de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Genel olarak oyun üstünlüğü ve kazanılan 3 puan beni mutlu etti. Bir çıkışımız var. Bunu devam ettirip üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz" dedi.
"GAZİANTEP MAÇINA MORALLİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"
Keleş, alınan bir iki galibiyetle işin bitmediğini, ligin uzun bir maraton olduğunu ifade ederek, "Önümüzde şimdi bir Gaziantep maçı var. Ona da çok iyi bir şekilde, moralli bir şekilde hazırlanacağız. Deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. Şu ana kadar oynadığımız çoğu maçta da hep üstün taraftık. İnşallah orada da hakettiğimiz bir 3 puan alıp döneriz" diye konuştu.
HAMZA HAMZAOĞLU: TESLİM OLMADAN PES ETMEDEN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise önemli ve kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını ifade etti. Kırmızı kart görmelerine rağmen oyuncularının ellerinden geleni yaptığını kaydeden Hamzaoğlu, "Oyuncularıma bir şey söyleyemem. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Kazanamamak zor, burada konuşmak daha da zor. Ümidimizi kaybetmedik, Allah'tan ümit kesilmez. Bu mücadeleyi ortaya koymaya devam edeceğiz. Nasip, bakalım neler görüp neler yaşayacağız. Allah'ın mucizeleri bitmez. Biz de bu mucizeyi ortaya çıkarabilmek için bize düşeni sonuna kadar yapacağız. Teslim olmadan pes etmeden bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Giresunspor´u da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.
"BU KADAR ERKEN VE KOLAY KIRMIZI KART BENİ ŞAŞIRTTI"
Boyd´un kırmızı kart pozisyonuna da değinen Hamzaoğlu, "Ben hakem olsaydım ilk önce sarı gösterirdim, VAR beni uyarırsa o zaman kırmızı karta dönerdim. Böyle bir maçta bu kadar erken ve kolay kırmızı kart beni şaşırttı doğrusu" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hakan Keleş'in açıklamaları
-Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-10-16 16:51:22

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