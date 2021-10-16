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Hakan Keleş: “Yakaladığımız çıkışı sürdürüp üst sıralara çıkmak istiyoruz”

İHA

Hakan Keleş: “Yakaladığımız çıkışı sürdürüp üst sıralara çıkmak istiyoruz”

Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendiren GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Genel olarak oyun üstünlüğü ve kazanılan 3 puan beni mutlu etti. Yakaladığımız çıkışı devam ettirip üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz” dedi.
GZT Giresunspor, Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 20 mağlup ederek evindeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele gösterdiler. Göztepe maçında kazandığımız morali devam ettirmemiz gerekiyordu. Ara girdi, arada çok iyi çalıştık. Bu maça da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maçın başında yine üstün taraftık. Rakip eksik kaldıktan sonra da üstünlüğümüz devam etti. Ceza sahasında toplarla buluştuk, ancak sonuçlandırmada sıkıntılarımız vardı. Daha önce oyunu koparabilirdik. Rakibimize de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Genel olarak oyun üstünlüğü ve kazanılan 3 puan beni mutlu etti. Bir çıkışımız var. Bunu devam ettirip üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pozisyonları sonuçlandırmak için çalışmalarımız sürüyor”
Takım olarak birçok eksikliği giderdiklerini belirten Keleş, pozisyonları sonuçlandırmak için ise çalıştıklarını dile getirerek, “Güçlü takımlarla oynadık ve hazır olmadan oynadık. Ama hazır olduğumuzda fikstür bize dönecek, biz iyi sonuçlar almaya başlayacağız diye haftalar önce söyledik. Onu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama 12 galibiyetle de hiçbir şey bitmiyor. Lig uzun bir maraton. Önümüzde şimdi bir Antep maçı var. Ona çok iyi bir şekilde, moralli bir şekilde hazırlanacağız. Deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. Şu ana kadar oynadığımız çoğu maçta da hep üstün taraftık. İnşallah orada da hak ettiğimiz bir 3 puan alıp döneriz. Duran top eksikliğimiz vardı. Çalışmalarını yapıyoruz. 2 maçtır da gol yemiyoruz. Bundan çok memnunum. Defansif olarak birçok şeyi atlattık. Hücum bölgesinde de pozisyonları sonuçlandırmak için çalışmalarımız sürüyor” cümlelerine yer verdi.

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