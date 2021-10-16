Giresun'da zehirlenme bulgusu ile 6 kişi tedaviye alındı



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GİRESUN'da bir işletmede çalışan 6 kişi zehirlenme bulguları ile kaldırıldıkları hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada zehirlenme bulguları bulunan 6 kişinin kentteki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığını belirtildi. Açıklamada, "Ayrıntılı muayene sonucu bu kişilerin aynı işletmede çalıştıkları ve atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla hastaneye başvurdukları belirlendi. Takip ve tedavilerine acil olarak başlanan vatandaşlarımızın nasıl zehirlendikleri ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış olup tedavileri yoğun bakımda devam etmektedir. Yemek kaynaklı bir zehirlenme olması ihtimali dahilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte analizlerimiz devam etmektedir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-10-16 23:26:08



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