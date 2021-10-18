GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, Göztepe’nin ardından Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Sezon başında yaşadıkları şanssızlıkları geride bırakarak son maçlarda iyi bir ivme yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini ifade eden Aygün, yaptığı açıklamada “Ligde oynadığımız son üç maçta yenilmeden 7 puan topladık. Son iki maçımızı gol yemeden kazanmayı başardık. Aldığımız galibiyetler hem takımımıza özgüven ve moral kazandırdı hem de üzerimizdeki baskıdan kurtulduk. Şimdi önümüzde Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması var. İyi gidişatımızı Gaziantep’te de sürdürmek istiyoruz. Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Biz iyi bir takımız ve haftalar ilerledikçe bunu çok net bir şekilde herkese göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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