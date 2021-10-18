Giresun kalite fındıklar, Fiskobirlik güvencesi altında

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Giresun Tombul Fındığı, Giresun Sivri Fındığı ve Giresun Kalınkara Fındığı ile ilgili eğitim ve istişare toplantıları gerçekleştirildi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi BAYRAKTAR, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener’in katıldığı toplantıda, başta Giresun Tombul Fındığı olmak üzere, Giresun Sivri Fındığı ve Giresun Kalınkara Fındığı (Giresun Karası) ürünleri için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte fındıktan üretilerek katma değere dönüşen ürünler üzerine yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Söz konusu toplantıda ayrıca, coğrafi işaret tescili ile korunan bu kıymetli ürünlerimizin denetim süreçlerine ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara istinaden yol haritası oluşturuldu.

Ayrıca, FİSKOBİRLİK’e bağlı Kooperatif personellerinin katılımlarıyla, FİSKOBİRLİK tarafından tescil ettirilen Coğrafi İşaretli Giresun Kalite Fındıkların, izlenebilirliği, sürdürülebilirliği, denetim sürecinin işleyişi, hologram kullanımı gibi coğrafi işarete dair birçok konuya değinildi.

Gerçekleştirilen toplantıların ardından bir açıklama yapan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Giresun Kalite Fındıkların FİSKOBİRLİK tarafından koruma altına alındığını dile getirdi. Bayraktar açıklamasında, ‘’Giresun fındığının her anlamda dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Bizlerde FİSKOBİRLİK olarak Giresun Kalite Tombul, Sivri ve Kara fındıkları yoğun ve özverili çalışmalarımız sonucunda Coğrafi İşaret Tescil belgesi alarak koruma altına almış bulunmaktayız. Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve elimizi her zaman taşın altına koyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen gayreti göstermeye ve Giresun Kalite Fındıkların güvencesi olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Coğrafi İşaret tescilinin en önemli avantajının başka ürünlerin Giresun fındığı altında satılmasının önüne geçmek olduğunu dile getiren FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ‘’İlk önceliğimiz Giresun fındığının kalite ve marka değerinin korumak. Bu nedenle piyasada ‘Giresun Kalite Fındık’ satmak isteyen firmalar öncelikle FİSKOBİRLİK’ten bu marka adı altında satış yapabileceğine dair tescil belgesi almak zorunda. Belgesi olmadan ’Giresun Kalite Fındık’ ismiyle satış yapan firmalara yönelik denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Coğrafi İşaret Tescil Belgesi olmadan satış yapan firmalar için de ciddi cezalar söz konusu. Giresun fındığının pazarlanmasına yönelik alınacak tek belge ‘Coğrafi İşaretli Ürün Adının Kullanım Hakkı Belgesi’ ve bu belgede sadece FİSKOBİRLİK tarafından verilmektedir. Firmaların başvuruları, paydaşlarımızın da yer aldığı denetim mercii tarafından değerlendirilmekte, sonrasında FİSKOBİRLİK adına cevap verilmektedir. Buradaki en önemli amacımız Giresun fındığının marka değerini yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında korumaktır. Üreticilerimiz ve firmalarımız da bu çalışmalarımızın meyvesini yavaş yavaş toplamaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda inşallah Giresun Kalite Fındıkların marka değerini daha iyi yerlere getireceğiz’’ açıklamasında bulundu.

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