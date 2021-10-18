Espiye’de düzenlenen off-road yarışı şehitlere atfedildi

Giresun’un Espiye ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından offroad yarışı gerçekleştirildi. İlçenin Adabuk Mahallesi Hacıköy yolu mevkiinde oluşturulan parkurda düzenlenen offroad yarışına 40 kulüpten 115 yarışmacı katıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve renkli görüntülerin oluştuğu offroad yarışmasıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Karadere, “Katılımcılara teşekkür ederek, Espiye, her geçen gün büyüyen, gelişen ve göç alan bir ilçemizdir. Offroad yarışının bu güzelliğini hep beraber burada yaşamak için 2’incisini etkinliği düzenledik. Bundan sonra da böyle güzel günleri birlik beraberlik içerisinde, huzur içerisinde yaşamayı diliyoruz. Ayrıca bu etkinliği tüm şehitlerimize atfediyoruz. Ruhları şad olsun“ dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.