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Giresun’da ıspanak paniği satışları düşürdü Giresun’da önceki gün 6 kişinin yedikleri ıspanaktan zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından vatandaşlarda ıspanak tedirginliği yaşanıyor

İHA

Giresun’da ıspanak paniği satışları düşürdü Giresun’da önceki gün 6 kişinin yedikleri ıspanaktan zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından vatandaşlarda ıspanak tedirginliği yaşanıyor

Giresun'da ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 6 kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından vatandaşlar ıspanağa tereddütle yaklaşırken, manav esnafı ise satışların düşmesinden yakındı.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada ıspanağın faydalarından bahsederek, iyice temizlenmesi uyarısında bulundu.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ispanak, sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veren her insanın mutfağından ve sofrasından eksik etmemeye özen gösterdiği besin değerleri açısından da oldukça zengin bir sebzedir. Son derece faydalı bir bitki olan ve ülkemizde de yaygın olarak tüketilen ıspanağın içerisinde; oksalik asit, çinko, magnezyum, kalsiyum, nitrat gibi bileşenlerin yanı sıra, B, A, E, K ve C vitaminleri bulunur. İçerdiği birçok vitamin ve mineral, hastalıkların önlenmesine yardımcı olurken birçok başka besinsel yararlar da sağlar. Ispanağın faydaları yanında tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalarda bulunuyor. Ispanak temizlenirken köklerinin kesilmeden temizlenme işleminin yapılması gerekmektedir. Ispanak bitkisine benzeyen Şeytan Elması (Boru Otu) ve Güzelavrat Otu ile karıştırılmaktadır. Bu yabancı bitkilerin tüketimi ile Atropin ve Skopolamine dayalı zehirlenmeler görülmektedir. Bu tür sonuçlarla karşılaşmamak için ıspanak bitkisi pişirilmeden önce ayıklama işleminin titizlikle yapılması gerekmektedir” denildi.

Ispanak satışları düştü
Giresun’da yaşanan zehirlenme vakasının ardından ıspanak tüketiminin azaldığına dikkat çeken satan manav esnafı Fatih Çakır, “Yaşanan ıspanak zehirlenme vakasının ardından vatandaşlar ıspanağa tereddütle yaklaşıyorlar. Çoğu kişi alsak mı almasak mı diye düşünmeden edemiyor. Bunun tezgahın başına gelen müşterilerden görüyoruz. Oysaki ıspanak en önemli gıda ürünlerinden biridir” dedi.

Vatandaşlar tedirgin
Vatandaşlar ise önceden olduğu kadar ıspanağı rahatlıkla almadıklarını ancak aldıklarında ise önce iyice ayıkladıktan sonra sirkeli suda bekletip öyle pişirdiklerini ifade ettiler. Bazı vatandaşlar ise zehirlenmenin dedikodu olduğunu ileri sürerek öyle şeylere inanmadıklarını her zaman tanıyıp bildikleri ıspanağı yemeye devam ettiklerini söylediler.
Öte yandan, önceki gün, kentte aynı işletmede çalışan 6 kişi, akşam yemeğinde ıspanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurmuş yapılan tedavilerin ardından taburcu olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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