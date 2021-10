Keleş: “Asansör takım olmayacağız” “Süper Lig’e 44 yıl sonra çıkmışız, bu sene ligde kalalım, ilk olarak asansör takım olmayalım diye kulübümüzün imkanları çerçevesinde plan proje yaptık”

Süper Lig temsilcisi GZT Giresunspor, Giresun Üniversitesi’nin konuğu oldu. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ın da katıldığı söyleşide, GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, futbolcular İbrahima Balde, Joe Champness, Onurcan Piri, Erolcan Akdağ ve sportif direktör Fatih Kavlak, öğrencilerin sorularını cevapladı.



“ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANDIK VE BAŞARDIK”

Giresunspor’u 44 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan teknik direktör Hakan Keleş, geçen sezon TFF 1. Lig’de elde ettikleri tarihi başarıyla ilgili sorulan soruya, “44 yıl uzun bir süre. Bayağı bir zorluk çekilmiş ama başarılamamış. Bizim hikayemiz içerisinde zorluklar barındıran bir hikayeydi. Transferi kapalı olan, inanılmaz borçları olan, sözleşmesi devam eden bir oyuncu vardı. Sağolsun başkanımız inanılmaz bir destek verdi. Transferlerimiz ilk maça da yetişmedi. Ondan sonra uyum süreci, lige biraz kötü başladık ama sonunda rekorlar kırarak, seri yaparak, son maça kadar bu işi kovalayarak başardık. Şehrin buna ihtiyacı vardı. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu. Bu sene de bunun keyfini yaşamak istiyoruz. Buradaki şampiyonluk benim için inanılmaz gurur verici. Takımda aile uyumu vardı, şampiyonlukta herkesin emeği var. Şampiyon olacağımıza herkes inanmıştı. Hayatımda çok şampiyonluk var ama bu en gururlusu. En unutamadığım maç Samsun maçı, orada takımımız müthiş bir tepki gösterdi ve başardılar. O maçı aldıktan sonra şampiyon olacağımıza inandık ve başardık” diye cevap verdi.



“YENİ HEDEF ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ”

Keleş, Süper Lig’deki hedefleriyle ilgili sorulan soruya, “Süper Lig’e 44 yıl sonra çıkmışız, bu sene ligde kalalım, ilk olarak asansör takım olmayalım diye, kulübümüzün imkanları çerçevesinde plan proje yaptık, buna göre adımlar attık. İlk başta biraz sıkıntılar oldu. Bizim için hedef bir sonraki maç. Maç maç gideceğiz. Üst sıralar olsun, Avrupa kupaları hedefi olsun ama bir iki maç kazanmakla bu olmuyor. Bizde istiyoruz çok başarılı olmak ama zorluklar var, zorlukları aşa aşa gideceğiz. Yeni hedef derseniz önümüzdeki maç, yani Antep maçı” şeklinde cevap verdi.



“GİRESUNLULAR GİRESUNSPOR’U TUTMALI”

Keleş, bir öğrencinin Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarındaki performanslarıyla ilgili sorduğu soruya, “Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında iyi oynadığımızı düşünüyorum, biz hazır değildik ama bizi zorlayamadılar, biz hazır olsak daha iyi olabilirdik. Beşiktaş maçında daha hazır olacağız. Büyük bir takımı yenmek bize artı motivasyon getirecektir. Büyük maçlar daha farklı ama bizim için her maç önemli ve her maç eşit diyebilirim. Ben Giresun’da yaşayanların Giresunspor’u tutmalarını ve desteklemelerini istiyorum. Güçlü bir camia olmak bunu gerektiriyor” cevabı verdi.



“BAŞARI GELDİKÇE TRİBÜNLERDE DOLACAKTIR”

Keleş, sezon başında bilet fiyatlarına taraftarların gösterdiği tepki hakkında sorulan soruya, “Sezon başında biletler konusunda bazı sıkıntılar oldu. Biz seyircimizin her zaman yanımızda olmasını istiyoruz. Bu iş seyirciyle olur, seyirci itici güçtür. Ancak bu işin birde ekonomik boyutu var. Kulübün gelire ihtiyacı var. Geldiğimiz noktada sıkıntılar büyük oranda çözüldü. Benim alanım olmamasına rağmen başkanımızla bende görüştüm. Herkesin desteği ile bu işi çözeceğiz. İlk haftalarda biraz sıkıntı yaşandı ama başarı geldikçe tribünlerde dolacaktır” cevabını verdi.



BALDE: “GOLLER GELİYOR”

Giresunspor formasıyla Süper Lig’de henüz gol sevinci yaşayamayan İbrahima Balde, kendisine yönelik söylenen, “Balde’nin artık gol atmasını bekliyoruz” ifadelerine, “Burada olduğum için çok mutluyum. Goller geliyor, bunu söylüyorum çünkü ben kendime ve bana inanan tüm taraftarlara güveniyorum. Sadece zamana dayalı bir durum, her hafta daha iyiye gidiyoruz. Ben geliyorum. Burayı çok seviyorum. Sadece Türk pasaportuna ihtiyacım var, her şeyiyle çok mutluyum, Giresun’da yaşayacağım tabi ki” diye cevap verdi.



KAVLAK; “ESAT MALA UYUM SAĞLAYAMADI”

Bir öğrencinin sportif direktör Fatih Kavlak’a sorduğu, “Sene başında bazı taraftarlar yapılan transferlerden memnun olmamıştı, hatta Esat Mala’yı alıp tekrar geri gönderdiniz, yorumunuz nedir?” sorusuna Kavlak; “Transfer çok zor bir süreç, hataya açıktır. Ekonomik durumunuz, size sunulan oyuncular, zor bir süreç. Bunun üstesinden çok iyi geldik. Bunu da yavaş yavaş göstermeye başladık. Taraftar skora bakıyor. Kaybedilen maçlarda da doğru işler yaptığımızın farkındaydık. Esat Mala’yı değerlendirdik ama kampa uyum sağlayamadı, eski takımına kiraladık. Aldığınız oyununun size verecekleri önemli” cevabı verdi.



“FATİH TERİM, ŞENOL GÜNEŞ BİLE ELEŞTİRİLİYOR”

Transfer sorusunu değerlendiren Hakan Keleş de, “Transferde yüzde yüz başarı imkanı yoktur, başarı yüzde seksen, doksanlardadır. Her kulüp için geçerli bu. Transferlerde gecikmemizin sebebi bu hata oranını azaltmaktır. Aralarda 23 tane hata yapma oranımız olacaktır. Bu her takımın başına gelebilir. Geçen sene gördünüz transferlerimizi, takımı şampiyon yaptık, bu sene de öyle, uyum süreci var, 12 tane hata yapacağız ama o oranı ayarlamamız gerekiyor. Fatih Terim, Şenol Güneş bile eleştiriliyor. Hata ararsanız hata bulursunuz. Niye 5 gol attınız deniyor, niye 9 gol yediniz denmiyor, oysa ligin en az gol yiyen takımlarındanız. Bu bakış açısıyla alakalıdır. Eleştiri tabi ki olacak ama bakış açısı çok önemli” ifadelerini kullandı.



CHAMPNESS: “ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEMİZ GEREKİYOR”

Joe Champness, duygu ve düşüncelerini paylaştığı konuşmasında, “Kendimizi geliştiriyoruz, iyi duruma geliyoruz. Futbolda zorlukların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Her zaman taraftarlarımız için iyi sonuç almak istiyoruz, destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.



EROL: “DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Erol Can da, yaptığı konuşmada; “Sezona çok iyi başlayamadık ama son haftalarda iyi gidiyoruz. İnşallah daha iyi olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“SİSTEMİ OYUNCULAR BELİRLİYOR”

Keleş, Giresunspor’un oyun sistemiyle ilgili soruya, “Sistemi oyuncular belirliyor. Sahaya çıkarken başka bir sistem, top sizdeyken başka sistem, top rakipteyken başka bir sistem uygulayabiliyorsunuz” cevabı verdi.



REKTÖR CAN TEŞEKKÜR ETTİ, BAŞARILAR DİLEDİ

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, programın sonunda yaptığı kısa açıklamada; “Sayın hocam sizleri Giresunspor olarak üniversitemizde görmekten ve ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Giresunspor’a destek olan herkese teşekkür ediyorum ve Giresunspor’a başarılar diliyorum” dedi.

Söyleşi, kura çekimiyle belirlenen üç Giresun Üniversitesi öğrencisine GZT Giresunspor forması hediye edilmesiyle sona erdi.

