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Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut: "Zehirli olan ıspanak değil, güzelavrat otu"

İHA

Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut: "Zehirli olan ıspanak değil, güzelavrat otu"

Giresun Sağlık İl Müdür Dr. Muhammet Bulut, ıspanağın herkesin ve özellikle anne adaylarının tüketmesi gereken faydalı bir sebze olduğunu ifade ederek son dönemde yaşanan zehirlenme vakalarının ıspanağa karışan güzelavrat otunun neden olduğunu söyledi.
Giresun’da yaşanan zehirlenme vakalarının ardından Sağlık İl Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut, ıspanak ile Atropa belladonanın (güzelavrat otu) ayırt edici özellikleri, alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giresun Sağlık İl Müdür Dr. Muhammet Bulut, yaşanan besin zehirlenmesinin ıspanaktan değil, ıspanağa karışmış olan Atropa belladona otundan kaynaklandığını belirterek, “İlimizde 8 kişi besin zehirlenmesi şikayetiyle hastanelerimize başvurdu. Öncelikle bu besin zehirlenmesinin Atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olduğunu tespit ettik. Bu Atropa belladona, ıspanakla birlikte bulunan ve beraber destelenen bir tür ot. Atropa belladona hem yan etkileri açısından hem de ciddi toksit bir bitki. Ispanaktan ayır edilemediği için tüketildiğinde ciddi besin zehirlenmesi vakaları yaşanıyor” dedi.

"Kökleri kesilmeden ayıklanmalı"
Alınacak tek önlemin köklerini kesmeden ve pişirilmeden önce ayıklanması gerektiğini de belirten Bulut, “Bunları önlemek adına mutlaka ıspanaktan ayıklamak gerekiyor. Ayırt edebilmek için köklerini ayıklamadan kesmemek gerekiyor, çünkü sadece ıspanak ve Atropa belladona sadece köklerinden ayırt edilebilir. Atropa belladonnanın kökleri, ıspanağın köklerine göre daha küçük ve farklıdır. Aksi halde köklerini kestikten sonra bir birinden ayırt etmek oldukça güç iki bitkidir. Atropa belladona ayıklandıktan sonra, ıspanak rahatlıkla tüketilebilir. Ispanak kaynatıldıktan sonra tüketilen besin olmasına rağmen içerisine Atropa belladona otu karışmışsa zehirlenme vakaları kaçınılmaz oluyor. Bunun tek çözümü pişirmeden önce köklerini kesmeden ayırmaktır” uyarısında bulundu.

Ispanak anne adayları için önemli bir besin
Ispanağın özellikle anne adaylarının tüketmesi gereken bir besin olduğunu da ifade eden Bulut, “Ispanak, oldukça zengin bir sebzedir. Son derece faydalı bir besin olan ve ülkemizde de yaygın olarak tüketilen ıspanağın içerisinde oksalik asit, çinko, magnezyum, kalsiyum, nitrat ve demir gibi bileşenlerin yanı sıra, A,B, C, E ve K vitaminleri bulunur. İçerdiği birçok vitamin ve mineral, hastalıkların önlenmesine yardımcı olurken birçok başka besinsel yararlar da sağlar. Özellikle hamilelerin kullanması gereken bir besin. Çünkü ıspanak aynı zamanda folik asidin içeren bir sebzedir. Folik asit anne adaylarının alması gereken, bebeğin gelişiminin eksiksiz ve sağlıklı olarak tamamlanabilmesi için alınması oldukça önem arz eden vitamindir“ bilgisini verdi.

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