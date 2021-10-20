Doğa dostu hotel bin 700 rakımda doğaya sahip çıkıyor



İSTANBUL (DHA) GİRESUN Kulakkaya yaylasında yeni konseptiyle hizmet vermeye başlayan Zifin Hotel, kömür yerine kullandığı biyokütle pelet enerji sistemiyle doğaya sahip çıkıyor.Adını Doğu Karadeniz´de yetişen Zifin çiçeğinden alan, çevresinde ünlü Mavi Göl, Kuzalan Tabiat Parkı, şelaleler ve Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nın bulunduğu, bin 700 rakımdaki otel, yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı. 30 odalı, "Ormanın Sonbaharla dansı" temasıyla müşterilerine kapılarını açıp doğa dostu mimarisi ve bölgenin doğal ürünleriyle füzyonlanan mönüsüyle büyük beğeni toplayan butik hotel, temel amacı emisyon azaltımı olan ve ülkemiz tarafından da kısa süre önce imzalanıp yürürlüğe konulan Paris İklim Antlaşması hükümlerine ilk destek veren turizm işletmelerinden biri oldu.Hotel yönetimi, aldığı kararla, yıllık 300 ton olan kömür kullanımını terkederek biyokütle pelet enerjisine geçiş yaptı. Doğa dostu sistem sayesinde tarımsal atık, odun, endüstriyel odun atığı ve ormansal atıkların işlenmesi suretiyle yakıt enerjisi elde edildi ve bu şekilde ekonomik tasarruf sağlanarak çevresel ve insan sağlığına zararlı etkenler ortadan kaldırılmış oldu."FELSEFEMİZ, DOĞAYI KORUMAK"Zifin Hotel Müdürü Serkan Aygören, "Dünya çapında vizyoner olan ve bölgesine aşık bir yatırımcı tarafından fiziken ve ruhen yenilendi, tazelendi. Turizmi sadece doğanın pazarlandığı bir araç olarak görmemek, doğayı ve kültürü koruyarak gelecek kuşaklara taşımak Zifin Hotel'in felsefesi oldu. Bu doğrultuda hemen geçmişte yılda 300 ton kömür yakan otelin kömür kazanını iptal ettik ve biyokütle pelet enerjisine geçiş yaptık. Böylece, Paris İklim Zirvesi ve Kyoto Protokolü'ne göre kabul edilebilir CO salınımı eşik değerlerinin altında yakıt tüketimine kavuştuk. Doğaya sahip çıkmak, korumak tüm insanlığın görevi. Biz de aldığımız doğa dostu bu kararla diğer işletmelere örnek olabilirsek çok mutlu oluruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Merkez İSTANBUL (DHA)

2021-10-20 10:35:11



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