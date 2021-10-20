GESOB Başkanı Ali Kara ;“Liman bizim için vazgeçilmez bir unsurdur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GESOB Başkanı Ali Kara ;“Liman bizim için vazgeçilmez bir unsurdur”

İHA

GESOB Başkanı Ali Kara ;“Liman bizim için vazgeçilmez bir unsurdur”

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara düzenlediği basın toplantısında "Bölgenin en önemli limanlarından biri olan Giresun Limanı hakkında son günlerde basında çıkan haberleri Giresun Sivil Toplum Kuruluşları olarak endişe ve üzüntü ile izlemekteyiz" dedi.
1997 yılında özelleşme kanunu çerçevesinde ihale ile özel sektöre geçen Giresun limanının uzun süre atıl kalması sonucunda Giresun ekonomisinin durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Kara, Nurettin Canikli’nin bakanlığı döneminde limana mobilya gümrükleme yetkisinin verilmesinin gelişim açısından önemli bir aşama oluşturduğunu hatırlattı.
2018 yılında liman işletmesinin el değiştirmesinin ardından devralan firmanın gerekli izinleri ve yasal prosedürleri tamamlayarak limanı aktif hale getirmesiyle ve komşu Ordu’da liman bulunmaması nedeniyle deniz ticaretinde Giresun’un, bölgenin önemli limanlarından biri konumuna geldiğini söyleyen Ali Kara ”Bu limanın çalışması SivasŞebinkarahisar, DereliGiresun Yolunun bölünmüş yol programına alınması açısından da önemli bir avantajı Giresun’a kazandıracaktır. Giresun aynı zamanda dış ticaret noktasında da rekabet üstünlüğüne sahiptir. İlimizde üretilen sanayi ve ticaret ürünlerinin liman üzerinden istenilen yerlere ulaştırılması OSBE’lerde üretimin arttırılması ve avantaj sağlamaları, Lojistikte direk ilgili bir mevzuattır. Tüm Giresunlular olarak konteyner Limanı ve ilimizin istihdamına olan katkılara odaklanmalıyız ki ekonomimiz deniz ticareti ile ivme kazanmalı” ifadelerini kullandı.
Ali Kara açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;
”Limanda çalışanların ve limandan iş yapanların yanı sıra dolaylı olarak binlerce kişi buradan ekmek yiyor, hem esnaf hem de meslek örgütleri limanla birlikte iş gücünde bir iyileşme bir düzelme yaşandığını net bir şekilde görebilirler. Limanda çalışan şoföründen esnafından ve dolaylı evine ekmek götüren yaklaşık 25003000 kişi bu devasa kuruluş sayesinde geçimlerini temin etmektedirler. Giresunlular olarak limanımıza sahip çıkarsak, Liman şehrin en büyük işvereni olabilir. Limanda sonuç verici alternatif çözümler üretilmezse Giresun ekonomisi önemli bir darbe alır ve hepimiz kaybederiz. Görüntü kirliliği yaptığı söylenen depolar, komşu iller dahil her liman şehrinde vardır arzu eden herkese bunu ispata hazırız. Limanlar bu tür depolar sayesinde yük indirir ve bindirir depoları çalıştıran limanlar iş üretir, ekmek üretir, deposu olmayan limana tek bir gemi bile yanaşmaz. Şehrin ekonomisi ayakta kalsın işsizliğe çözüm üretsin istiyorsak ciddi ve kalıcı çözüm yolları bulunmadan il ekonomisine zarar verecek çalışanları mağdur edecek davranışlardan kaçınmalıyız. Mevcut durumda çözüme yönelik kalıcı bir alternatif yaratılmadan depoların yıkılması halinde liman faaliyeti duracak, gemiler gelmeyecek çalışanlar ve liman sayesinde iş yapan Giresun esnafı mağdur olacak, hayalet bir limanla baş başa kalacağız. Neticede yatırımcısına her türlü zorluğu çıkaran bir Giresun olarak tarihe geçtiğimizde hangi yatırımcı bu şartlarda Giresun’da iş yapmayı tercih eder. Buradan Giresun Sivil Toplum Kuruluşları olarak sesleniyoruz. Bu şehri düşünen herkesin bu devasa kuruluşun çalışabilmesi için sahip çıkması gerektiğini kamuoyuna saygı ile arz ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğa dostu hotel bin 700 rakımda doğaya sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Doğa dostu hotel bin 700 rakımda doğaya sahip çıkıyor
Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut: "Zehirli olan ıspanak değil, güzelavrat otu"
YEREL HABERLER Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut: "Zehirli ...
Keleş: “Asansör takım olmayacağız” “Süper Lig’e 44 yıl sonra çıkmışız, bu sene ligde kalalım, ilk olarak asansör takım olmayalım diye kulübümüzün imkanları çerçevesinde plan proje yaptık”
YEREL HABERLER Keleş: “Asansör takım olmayacağız” “Süper Lig’e 44 ...
Giresun’da jandarmadan önce yaya uygulaması
YEREL HABERLER Giresun’da jandarmadan önce yaya uygulaması
“İyi not öğrencilerden, çay-tost Recep abilerinden”
YEREL HABERLER “İyi not öğrencilerden, çay-tost Recep abilerinden”
Giresun’da ıspanak paniği satışları düşürdü Giresun’da önceki gün 6 kişinin yedikleri ıspanaktan zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından vatandaşlarda ıspanak tedirginliği yaşanıyor
YEREL HABERLER Giresun’da ıspanak paniği satışları ...
Espiye’de düzenlenen off-road yarışı şehitlere atfedildi
YEREL HABERLER Espiye’de düzenlenen off-road yarışı şehitlere ...
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nden dayanışma mesajı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nden dayanışma ...
Giresun kalite fındıklar, Fiskobirlik güvencesi altında
YEREL HABERLER Giresun kalite fındıklar, Fiskobirlik güvencesi ...
Vaka oranı en çok artan Giresun'da sıkı tedbir çağrısı
YEREL HABERLER Vaka oranı en çok artan Giresun'da sıkı tedbir ...
Giresunspor Başkan Vekili Aygün: “İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Giresunspor Başkan Vekili Aygün: “İyi gidişatımızı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.