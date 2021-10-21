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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Üniversitesi 9 basamak birden yükseldi

İHA

Giresun Üniversitesi 9 basamak birden yükseldi

URAP Araştırma Laboratuarı’nın yayınladığı Türkiye üniversiteleri başarı sıralamasında geçtiğimiz yıl 80’inci sırada yer alan Giresun Üniversitesi bu yıl 9 basamak birden yükselerek 71’inci sıraya çıktı
University Ranking by Academic Performance (URAP) (Akademik Performansa Dayalı Üniversite Sıralaması) listesinde Türkiye’de bulunan 121 devlet üniversiteleri arasındaki yükselişini sürdüren Giresun Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan 108 üniversite arasında ki yerini de 35’inci basamaktan 28’inci basamağa çıkardı.
Dünya genelinde kabul edilen gören Akademik Performansa Dayalı Üniversite Sıralaması’nda her geçen yıl yükselişini sürdüren Giresun Üniversitesi (GRÜ), Türkiye’deki 58 vakıf üniversitesinden 44’ünün önünde yer aldı. GRÜ’den yüksek sıralaması bulunan vakıf üniversitesi sayısı sadece 14, bu rakam geçtiğimiz yıl ise 16 idi. Bünyesinde Tıp Fakültesi bulunduran 85 üniversite arasında geçen yıl 65.olan GRÜ’nün bu yıl ki sıralaması 64.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009’da kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kurum olan URAP, her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını toplumsal bir hizmet olarak yapıyor.
Geliştirilen sıralama sisteminin temel hedefini, “üniversitelerin akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmelerine yardımcı olmak” diye açıklayan URAP’ın verileri, üniversitelerin kurumsal ve bilim adamı bazında başarı sıralamalarını görüp ona göre konum belirlemelerinde önemli rol oynuyor.

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