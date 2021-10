Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden, baca temizliği uyarısı

Türkiye’de her yıl meydana gelen bina yangınlarının yüzde 20’si temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte konut ve işyerlerinin can güvenliği açısından bacaların temizlenmesi gerekiyor.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları baca temizliği yapılması konusunda uyardı. Konut ve işyerlerinde gerek kalorifer gerekse soba bacalarının temizletilmesinin öncelikle can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirten İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, karbon monoksit zehirlenmelerinden korunmak ve yangınların önüne geçmek için bacaların temizlenmesi gerektiğini bildirdi.

Yılda iki kez bacaların temizletilmesinin hayati öneme sahip olduğunu aktaran ve bu işlemin ise mutlaka profesyonel ekipler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan yetkililer, “Bacaya takılı olan cihazlar ya da ocakların en yüksek verimle çalışabilmesi için bacaların temiz olması gerekmektedir. Temizlenmiş bacalar üstün bir çekiş gücüne sahip olduklarından yanma için gerekli olan havayı kazan, ocak ve ızgaralara rahatça iletirler. Bacaların düzenli şekilde temizlenmesi ısıtma maliyetinin düşük olmasını sağlayacaktır. Baca temizliği yapıldığında karbonhidrat zehirlenmelerinin ve bunlara bağlı ölümlerin önüne geçerek hayatınızı emniyete almış olacaksınız” ifadelerini kullandılar.

