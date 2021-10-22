Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Giresun’da uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik 20.10.2021 günü Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada; T.B.E. ve H.Y. isimli şüpheli şahıslardan 438 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan T.B.E. ve H.Y. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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