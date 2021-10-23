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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Belediyesi zabıtasından izinsiz afiş denetimi

İHA

Giresun Belediyesi zabıtasından izinsiz afiş denetimi

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ile şehirde görüntü kirliliğine neden olan reklam afişleri düzenlenen denetimlerle kaldırıldı. Yapılan çalışma kapsamında izinsiz asılan 920 adet afiş toplanırken, Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
Giresun Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Özellikle halkın yoğun olduğu meydanlar, parklar, caddeler ve sokaklar üzerinde bulunan duvarlar, elektrik direkleri, trafolar, panolar, otobüs durakları, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları gibi birçok noktaya izinsiz şekilde reklam afişi yapıştıran veya asanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi gereğince işlem yapılıyor. Giresun Belediyesi Zabıta ekiplerimiz Eylül ve Ekim aylarında 920 adet izinsiz afiş toplarken, esnafları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Zabıta yetkililerimiz denetimlerin titizlikle sürdürmektedir. Zor durumda kalmamak için esnaf ve işletmelerin faaliyetlerini kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütmelidirler” ifadelerine yer verildi.

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