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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alucra modern hayvan pazarına kavuşuyor

İHA

Alucra modern hayvan pazarına kavuşuyor

Giresun'un Alucra ilçesinde Belediye tarafından, DOKAP destekli Kapalı Hayvan Pazarı inşaatında sona yaklaşılıyor.
Tamamlanmasıyla yaklaşık 100 büyükbaş ile 250 küçükbaş hayvan kapasiteli olacağı belirtilen kapalı hayvan pazarıyla kayıt dışı alım ve satımların önüne geçilmesi ve satılacak olan hayvanların veteriner gözetiminde alıcısatıcı haklarının gözetilmesi esasına dayanarak, hijyenik bir ortamda yapılması ve buna bağlı daha modern teknolojik ortamların hizmete sunulması hedeflendiği belirtildi.
İlçemizde yıllardır eksikliğini hissedilen canlı hayvan pazarının inşaat çalışmaları tamamlanarak en kısa Hayvan yetiştiricileri için önemli bir hizmet olduğunu kaydeden Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, “İlçemizin ekonomisine yeni bir değer kazandıracak olan, Belediyemizin DOKAP işbirliğiyle yaptığı ve teslim süresine çok az bir süre kalan Modern Hayvan Pazarımızın inşaat çalışmaları bitmek üzere. Modern Hayvan Pazarı açılmasının ardından en kısa sürede yöre halkımızın hizmetine eski günlerinde olduğu gibi devam edecektir. Özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan bu coğrafyada böylesine bir pazar olması hem ilçe ekonomisine katkı sağlayacak hem de çiftçilerimizin ticaretini geliştirerek yetiştirdiği hayvanlar değerinde alıcısını bulacaktır. Yıllardır eksikliği olan hayvan pazarı projesini hayata geçiren Alucra Belediyemize ve DOKAP yetkililerimize teşekkür ederiz" dedi.

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