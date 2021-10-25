Giresun’da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi

İHA

Giresun’da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi

Giresun’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kavşaklar, yaya geçitleri ve tünellerde yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen drone denetimlerinin sonucunda kural ve hız ihlallerinin önemli ölçüde azaldığı açıklandı.
2021 yılının ilk 9 ayında 23 denetim noktasında yapılan toplam 282 saatlik uçuş süresinde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile konuşma, emniyet şeridi ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi kural ihlalleri tespit edildi. Kural ihlallerini engelleme amacıyla yapılan denetimlerde drone ekibi tarafından kural ihlali yaptığı bildirilen araçlar, uygulama kontrol noktalarında durdurularak haklarında gerekli kontrol ve cezai işlemler uygulandı.
Geçtiğimiz günlerde Görele ilçesinde Bölge trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi. Görele’de liman kavşağı mevkiindeki ışıklarda hızını azaltmayan tır son anda ani fren yaparak öndeki araca çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Yine aynı bölgede yeşil ışıkta geçen tır, ışık ihlali yaparak önüne çıkan beyaz renkli minibüse çarpmamak için ani manevra yaparak son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre Piraziz ilçesinden Eynesil ilçesine kadar Karadeniz Sahil Yolunda Eylül ayından önce 4 noktada yapılan drone denetimi 13 noktaya, 10 noktada yapılan radar denetimi 22 noktaya ve 15 noktada yapılan ekip denetimi 39 noktaya çıkarıldı. Yapılan uygulamaların sonucunda sürücülerin trafik kural ihlallerinde ve özellikle hız ihlallerinde hisselidir oranda azalmanın tespit edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alucra modern hayvan pazarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Alucra modern hayvan pazarına kavuşuyor
Yayladan dönüş başladı
YEREL HABERLER Yayladan dönüş başladı
Giresun Belediyesi zabıtasından izinsiz afiş denetimi
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi zabıtasından izinsiz afiş denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.