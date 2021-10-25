FİSKOBİRLİK’ten üreticilere toprak analizi çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FİSKOBİRLİK’ten üreticilere toprak analizi çağrısı

İHA

FİSKOBİRLİK’ten üreticilere toprak analizi çağrısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerinin verim, kalite ve karlılığı artırması adına doğru gübrelemenin çok önemli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.
FİSKOBİRLİK’ten yapılan yazılı açıklamada, fındıkta yüksek verim, kalite ve karlılığı sağlamanın öncelikli koşulunun toprağı tanımak olduğu belirtilerek, doğru zamanda, doğru gübreleme işleminin yapılmasının ön koşulunun toprak analizi yaptırmak olduğu, bu nedenle üreticilerin geciktirmeden toprak analizlerini yaptırması gerektiği dile getirildi.
Artan gübre fiyatları ve maliyetler sebebiyle, doğru ve zamanında gübreleme yapılmasının daha da önemli bir hale geldiğine vurgu yapılan açıklamada, "Toprak analizinin amacı, topraklarda oluşum özelliklerine bağlı olarak farklı miktarlarda bitki besin elementi bulunmakta olup, bitki besin maddesi miktarlarının ve yıl içerisinde bitkiyle topraktan alınan besin elementi miktarlarının belirlenmesindir. Fındığın normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün verebilmesi bilinçli ve dengeli bir gübreleme ile mümkün olmaktadır. Doğru ve yeterli gübrelemenin ilk adımı ise, bahçeye ait toprak örneklerinin doğru olarak alınıp toprak analiz laboratuvarlarında analizlerinin yaptırılmasıdır. Analiz yapılmadan gübre kullanılmasının birçok sakıncası vardır. Örneğin artan gübre fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, gereğinden fazla veya az miktarda gübre kullanılması halinde hem ekonomik yönden üreticilerimiz zarara uğrar, hem de fazla miktarda verilen gübreden dolayı fındıkta gelişim bozuklukları oluşur. Bunun yanı sıra fazla verilen besin maddesi diğer elementlerin bitki tarafından alımını da engelleyeceğinden yapılan gübreleme işleminden beklenilen fayda sağlanamaz. Toprağın ihtiyacı olan besin elementlerinin yeterli miktarda verilememesi durumunda ise üründe bozulma, verimde azalma ve randımanda düşüş gibi sıkıntılar ile karşılaşılır. Ayrıca bilinçsiz şekilde yapılan gübreleme, toprağın yapısını bozarak toprak ve çevrenin kirlenmesine de neden olur. Dolayısıyla kalite, verim ve karlılığı artırmak, israf ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına tüm üreticilerimiz toprak analizi yaptırmalıdır’’ denildi.
Analiz işlemleri için toprak numunesi alınırken dikkat edilmesi gereken hususlarında belirtildiği açıklamada, "Toprak numune örneği bahçeye gübre verilmeden birkaç ay önce, sonbaharda alınması uygundur. Toprak örnekleri bahçenin genel görünüşüne göre S, U veya Z şeklinde en az 68 yerden 020cm ve 2040 cm olmak üzere iki derinlikten alınmalıdır. Sonrasında alınan bu toprak taş, odun, yaprak gibi yabancı maddelerden temizlenerek homojen bir şekilde karıştırılmadır. Böylece doğru ve güvenilir bir analiz sonucu elde etmek mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca fındık üreticilerinin, Toprak Analizi hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın Fiskobirlik kooperatifi ile iletişime geçebileceği belirtildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Giresun’da kural ihlali yapan araçlar drone ...
Alucra modern hayvan pazarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Alucra modern hayvan pazarına kavuşuyor
Yayladan dönüş başladı
YEREL HABERLER Yayladan dönüş başladı
Giresun Belediyesi zabıtasından izinsiz afiş denetimi
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi zabıtasından izinsiz afiş denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.