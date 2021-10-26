GZT Giresunspor telafi peşinde

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Süper Lig’in 11. haftasında pazartesi akşamı Çotanak Spor Kompleksi’nde ağırlayacakları Fraport Tav Antalyaspor’u eli boş göndermek istediklerini söyledi.

Ligde oynadıkları son 4 karşılaşmada elde ettikleri 2 galibiyet, 2 beraberliğe Antalyaspor karşısında 1 galibiyet daha eklemek istediklerini ifade eden Çoban, İhlas Haber Ajansı’na özel yaptığı açıklamada, “Takım olarak son haftalarda iyi bir ivme yakaladık. 4 maçtır kaybetmiyoruz. Son oynadığımız Gaziantep FK maçının uzatmalarında kendi kalemize attığımız şanssız bir golle galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. Şimdi önümüzde Antalyaspor karşılaşması var. Rakibimizi yenip Antep deplasmanında kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmek istiyoruz. 9 puana sahip iki takımı karşı karşıya getirecek bu önemli müsabakada iç saha avantajı ve taraftar desteğiyle 3 puana uzanan taraf olmak amacındayız” diye konuştu.

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