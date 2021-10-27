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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Valisi Ünlü, restore edilen Çakrak Kilisesi'nde inceleme yaptı

DHA

Giresun Valisi Ünlü, restore edilen Çakrak Kilisesi'nde inceleme yaptı


Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Alucra ilçesinde yakınındaki tarihi taş kemer köprü ile ilgi gören Çakrak Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Bölgede inceleme yapan Vali Enver Ünlü, "Bu kilise ve hemen aşağısındaki kemer köprünün restorasyonuyla Şah Yolu'nu tekrar eski ününe kavuşturmak istiyoruz" dedi.
Alucra ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen halk arasında 'Çakrak Kilisesi' olarak bilinen Kimisis Teodoku Kilisesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 'Çakrak Kilisesi'nin Turizme Kazandırılması ve Şah Yolu Güzergahı Destinasyonu' projesi hazırladı. Yaklaşık 1 yıl önce Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen, Giresun Valiliği İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da desteklenen proje kapsamında restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 milyon 580 bin lira maliyetli projede, ilk etapta sürdürülen kazı çalışmaları ile tarihi kilisede bazı mimari eser ve parçalar gün yüzüne çıkarıldı. 
'KİLİSENİN AYAĞA KALDIRILMASINI AMAÇLIYORUZ'
Bölgede inceleme yapan Giresun Valisi Enver Ünlü, kilisenin kemer köprüsüyle Şah Yolu güzergahında seyahat edenlerin oldukça ilgi gösterdiği bir destinasyon olduğunu söyledi. Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri, gün ışığına çıkararak bölgeye gelen turistlerle paylaşmak istediklerini hedeflediklerini belirten Vali Ünlü, "Burada çok ekonomik bir maliyetle kazıyı bitirdik. Hazırlanan rölöve restitüsyon projeleri kapsamında içeriden çıkan malzemelerin orijinal yerlerine konulmasıyla restorasyonunun yapılarak bir an önce kilisenin ayağa kaldırılmasını amaçlıyoruz. Bu kilise ve hemen aşağısındaki kemer köprünün restorasyonuyla Şah Yolu'nu tekrar eski ününe kavuşturmak istiyoruz. Bu eserleri tekrar tarihseverlerin, doğaseverlerin ve turizm hareketliliğine katılan turistlerin beğenisine sunmak istiyoruz. Bu tarihi ve kültürel değerlerimizi korumamız lazım" dedi.
'GÖMÜLÜ İSKELETLER ÇIKTI'
Projenin bilimsel danışmanı ve Giresun Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar de Çakrak bölgesinin Karadeniz'i, İç Anadolu ve İran'a bağlayan bir nokta olduğunu aktardı. Çakrak bölgesinin ismini Farsça Şah-Rah'tan geldiğini belirten Doç. Dr. İltar, "Yaklaşık bir ay önce tamamladığımız restitüsyon projesinin çözümlemesine yönelik bir kazı yaptık, kilisenin sütunları, sütun başları ve diğer mimari birimlerinin parçalarını ve kilise içerisine gömülen birtakım iskeletleri gün yüzüne çıkardık. Bunları tekrar restorasyonda kullanmak için muhafaza altına aldık" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-10-27 12:40:17

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