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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da tarihi Çakrak Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılacak

İHA

Giresun’da tarihi Çakrak Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılacak

Giresun’da tarihi kemer köprüsüyle ilgi çeken Çakrak Kilisesi’nin restore edilerek turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
Giresun’un Alucra ilçesinde 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile turizme kazandırılıyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Giresun Valiliği İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 580 bin lira olarak belirlendi.
Proje kapsamında ilk olarak Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer İltar’ın danışmanlığında kilise kazıları gerçekleştirilerek kiliseye ait zemin döşemesi, sütunlar, sütun başlık ve kaideleri ve freskler gibi kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Bu kazılarla birlikte kilisenin Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri hazırlanarak Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu.
Dereli, Alucra ve Yağlıdere ilçelerinden gelen yolların kesişme noktasında bulunan Çakrak Kilisesi, geçmişte Şah Yolu olarak adlandırılan güzergahı kullanan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Çakrak Kilisesi’nde incelemelerde bulunan Giresun Valisi Enver Ünlü, “Çakrak, Kırkharman, Akpınar ve yine bölgede bulunan birçok değerli tarihi kiliselerimiz, Giresun Valiliğimiz ile birlikte hassas bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaların, tarihi eserlerimizi en doğru ve olabildiğince orijinal şekilde yapılması için büyük uğraşlar içerisine gireceğiz. Bu restorasyon sürecinde şehrimizin bu bölgede en doğru şekilde hem turizme hem de tarihi eserlerle verdiği değeri en iyi şekilde sunmaya çalışacağız” dedi.
Şah Yolu güzergahında bulunan ve tarihi güzelliklerini koruyarak günümüze kadar gelen Zefre Limanı, Andoz Kalesi, Ağa Köprüsü, Tekke Köyü Hacı Abdullah Halife Külliyesi, Çağlayan Köyü, Gölyanı Obası, Çakrak Köyü, Hacı Abdullah Halife Duvarı ve Kırkharman Obasıyla birlikte bu bölgenin yeni bir turizm destinasyonu haline getirilmesi için Giresun Valiliği tarafından kapsamlı bir projenin hazırlandığı bildirildi. Bölgenin merkezinde bulunan Çakrak Kilisesi’nin turizme kazandırılması ise bu projenin ilk aşaması olduğu belirtildi.

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