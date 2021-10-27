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AFAD Başkanı Sezer, Dereli’de incelemelerde bulundu AFAD Başkanı Yunus Sezer: “Türkiye’nin Afet Risk Azaltma Planı hazırlanıyor”

İHA

AFAD Başkanı Sezer, Dereli’de incelemelerde bulundu AFAD Başkanı Yunus Sezer: “Türkiye’nin Afet Risk Azaltma Planı hazırlanıyor”

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Giresun’a geldi. Sezer, 22 Ağustos 2020’de yaşanan sel afetinden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Dereli’de incelemelerde bulundu.
Dereli Kaymakamı Okan Yenidünya ve Dereli Belediye Başkanı K. Zeki Şenlikoğlu'ndan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Sezer, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte çalışmaların sürdüğü afet bölgelerinde incelemelerde bulundu, esnafları gezdi ve vatandaşlarla görüştü.
Sezer, burada yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Afet Risk Azaltma Planı hazırlanıyor. Bu plan tüm illerimizde olduğu gibi Giresun’da da uygulanacak. Giresun’daki sel afeti nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, bir daha böyle afetler yaşanmamasını temenni ediyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla halkımızın yanında” dedi.
Dereli Belediye Başkanı K. Zeki Şenlikoğlu da, yaptığı açıklamada; “AFAD Başkanımız Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yapacağı incelemelerden önce Dereli ilçemizi ziyaret ettiler. Bizdeki eksikliklerle ilgili koordinasyon toplantısı yaptık, sahayı gezdik" diye konuştu.

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