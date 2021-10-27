Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, A.A. ve O.T. isimli şüpheli şahıslardan; 350 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız 9X19 mm tabanca ve şarjörü, 96 adet 9X19 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan O.T. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.A. isimli şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.