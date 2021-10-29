Trafik kazasında ölen gencin organları bağışlandı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki İsmail Bayram’ın ailesi, oğullarının organlarını bağışladı.

Yağlıdere ilçesinde 26 Ekim Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Bayram'ın beyin ölümü dün tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti. Bunun üzerine hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Dr. Zekiye Kırca ve hastanın takibini yapan Dr. Azime Bulut, İsmail Bayram'ın annesi Eyice ve babası Eşref Bayram ile görüşerek aileyi organ bağışı konusunda ikna etti. Uzman ekip tarafından hastanın alınan kalbi Sağlık Bakanlığı uçağıyla İstanbul'a, iki böbreği, karaciğeri ve iki korneası da UMKE ekiplerince Samsun'a götürüldü.

26 Ekim tarihinde EspiyeYağlıdere karayolu Çınarlı mevkiinde Muhammet İkbal Küpüç idaresindeki 28 BB 195 plakalı kamyonet ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 28 YB 446 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada Hüseyin Kahveci olay yerinde hayatını kaybederken, İsmail Bayram ise ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Aynı kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

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