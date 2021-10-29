Organları 6 hastaya umut oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Organları 6 hastaya umut oldu

DHA

Organları 6 hastaya umut oldu


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen İsmail Bayram'ın (27) organları, 6 hastaya umut oldu.
Yağlıdere-Espiye karayolunun Ömerli Mahallesi mevkisinde 26 Ekim günü iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan İsmail Bayram, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fırın işçisi olan Bayram'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesinin onayı alınan Bayram'ın organları bağışlandı. Operasyonla alınan Bayram'ın kalbi, 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası, hastalara nakledilmek üzere İstanbul ve Samsun'a gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-10-29 13:54:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Trafik kazasında ölen gencin organları bağışlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen gencin organları bağışlandı
GZT Giresunspor moral yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER GZT Giresunspor moral yemeğinde bir araya geldi
Hakan Keleş: “Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz”
YEREL HABERLER Hakan Keleş: “Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz”
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: İyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz
YEREL HABERLER Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: İyi oyunla 3 ...
İkranur cinayetinde amcaya 11, halaya 4 yıl hapis
YEREL HABERLER İkranur cinayetinde amcaya 11, halaya 4 yıl hapis
"Trafik Dedektifleri Projesi" ile Giresun’da öğrencilere eğitim verildi
YEREL HABERLER "Trafik Dedektifleri Projesi" ile Giresun’da ...
İkra Nur davasında halaya tahliye, amcaya 11 yıl hapis
YEREL HABERLER İkra Nur davasında halaya tahliye, amcaya 11 yıl ...
Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
AFAD Başkanı Sezer, Giresun'da
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Sezer, Giresun'da
AFAD Başkanı Sezer, Dereli’de incelemelerde bulundu AFAD Başkanı Yunus Sezer: “Türkiye’nin Afet Risk Azaltma Planı hazırlanıyor”
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Sezer, Dereli’de incelemelerde ...
Giresun’da tarihi Çakrak Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Giresun’da tarihi Çakrak Kilisesi restore edilerek ...
Giresun Valisi Ünlü, restore edilen Çakrak Kilisesi'nde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Giresun Valisi Ünlü, restore edilen Çakrak ...
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor Giresun’un Yağlıdere ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Huriye Çayan’ın Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi genç kursiyerlere örnek oluyor
YEREL HABERLER 78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.