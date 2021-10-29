Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen İsmail Bayram'ın (27) organları, 6 hastaya umut oldu.
Yağlıdere-Espiye karayolunun Ömerli Mahallesi mevkisinde 26 Ekim günü iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan İsmail Bayram, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fırın işçisi olan Bayram'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesinin onayı alınan Bayram'ın organları bağışlandı. Operasyonla alınan Bayram'ın kalbi, 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası, hastalara nakledilmek üzere İstanbul ve Samsun'a gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-10-29 13:54:11
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