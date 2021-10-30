Baba mesleğinin son temsilcilerinden

Giresun’un Bulancak ilçesinde kalaycılık mesleğinin son temsilcisi olan Necdet Özman, baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

İlçenin Kızılot Mahallesinde babadan kalma dükkanında, baba mesleği kalaycılığı 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğünü belirten Özman, mesleğinin de son temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen kalaycılık mesleğine çırak bulamadığını dile getiren Özman, “Ben bu mesleği babamdan öğrendim. Babamda babasından öğrenmiş ama ben ne çocuklarımı, ne de başkasını çırak olarak bulamadım. Çünkü bu mesleğin artık geleceği yok. Bu mesleği ben devam ettirebileceğim kadar sürdürmeye çalışacağım. İlçede bu işi yapan tek ben kaldım. Karadeniz çevresinde de bir kalaycılığı yapan çok az insan kaldı. Çırak bulamıyoruz, bu yüzden de meslek bitmeye başlıyor. Yeni nesil çocuklar telefon, tablet, bilgisayarla oynadığı için eski meslekler bitiyor. Tek kalay işi yapmıyoruz, mutfak eşyaları, çelik tamirleri, tencere parlatmasını da yapıyoruz. Kalaycılığın son temsilcileri bizleriz” dedi.

Kalaycılığın nasıl yapıldığını anlatan Mustafa Hıdır ise "Ben bu mesleğinde Necdet Özman ustaya sadece yardımcı oluyorum. İlçede son kalaycı kaldığı için işler idare ediyor ama geleceği yok. Bende bazen buraya gelerek yardımcı oluyorum. Kalay işinde önce kalaylanacak eşya, kalaya hazır hale getirilir ben de bu işi yapıyorum. Önce kumla bakır eşyanın içerisindeki yağları kumluyoruz bu iş çok iyi yapılmalıdır. Daha sonra harlı ateşte ısıtılarak kalay işi yapılıyor. Kalaydan sonra kullanılmadan önce kalaylı eşya iyice sıcak suyla temizlenmelidir" ifadelerini kullandı.

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