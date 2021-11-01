Giresun’da 'Fındıkta Lisanslı Depoculuk Çalıştayı' düzenlendi

Giresun’da "Fındıkta Lisanslı Depoculuk” çalıştayı düzenledi.

Düzenlenen çalıştaya Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Fındık gerçekten Allah'ın bir nimeti. Dünyada da, eğer küresel iklim değişikliği dediğimiz hikaye bize bir sürpriz hazırlamazsa, hem, görece üstün olduğumuz, eğer biraz akıllı davranırsak, ticaretini derinleştirebilirsek bize bir değer olarak uzun süre hizmet etme imkanı olan kamusal bir ürün olarak görmemiz gerek. Ticaret Bakanlığı işin üretim kısmında değil ama, ticarileşme kısmında ciddi bir değerlendirmeler yapıyor. Lisanslı depoda bu ürünün daha iyi değerlendirilebilmesi bakımından önemli bir enstrüman olarak duruyor. Ancak tabi fındığın yapısından, üretim yapısından, ticaretindeki bir kısım hususlardan dolayı fındığın gerçekten lisanslı depo içinde çok az yer bulabilen bir ürün oldu. Geçmişte biliyorsunuz Ünye'de bir denemesi yapıldı. Öyle bir şansızlık oldu ki, fındığın hiç olmadığı bir zamanda bu işin devamı mümkün olmadı. İnsanlarda lisanslı depo konusunda bir bilgi eksikliği, bir farkındalık eksikliği olduğu ortaya çıkıyor. 5 bin, 10 bin tonluk talepler gelirse bizim arkadaşlarımız onu değerlendirecektir. O konuda düzenleme yapacaklardır. Ordu'da, Ünye'de, Fatsa'da, Samsun'da veya Batı Karadeniz'de 5 bin ton lisanslı depo talep edilmesinde bir problem olmadığını düşünüyorum. Bu konuda yatırımcıların lisanslı depo başvurularını bekliyoruz. Uygun yerlerde, birbirine rakip olmayacak yerlerde biz de talepleri değerlendirmeye hazırız" dedi.



TMO alımları fındık üreticisi için sigorta

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise fındıkta 2021 sezonunu verimli geçtiğini belirterek lisanslı deponun da fındıkta bir örnek teşkil ettiğini kaydetti.

TMO Genel Müdürü Güldal, “2021 yılı fındık sezonunun hemen hemen tam ortasındayız. Lisanslı deponun biz de bir ortağıyız. Çünkü lisanslı deponun hemen hemen en çok hizmet verdiği kuruluş TMO. Bu lisanslı depo fındıktaki ilk örnek. Ama ilk olmasın, devamı da gelsin. Yeni depolar olsun, oluşsun talebindeyiz. Lisanslı deponun en büyük müşterisi biziz. Böyle bir garantisi olan başka bir sektör yok. 200 bin ton civarında bir depo kullanan bir kuruluşuz. Artık her yıl fındık görevimiz olmaya başladı. Bu yıl 9. defa görev aldık. Haliyle böyle bir garantisi olan sektörün sahipsiz kalmaması lazım. Diğer illerimizde de 17 bin değil, 3040 bin tonluk lisanslı depolar olması lazım. 2021 yılı sezonu gayet verimli geçiyor. Her ne kadar iklimsel şartlardan problem yaşansa da bu süreç büyük ölçüde aşıldı. TMO olarak kriterlerimizi bu senenin getirmiş olduğu olumsuzluklara karşı bir miktar esnettik. Geldiğimiz noktada önemli bir ürün miktarı TMO stoklarına intikal etmiştir ve devam etmektedir. Randevular üreticilerimiz tarafından alınmakta. Günü geldiğinde de teslim etmektedirler. Şuanda rutubetle ilgili çok fazla problem kalmış değildir. Baktığımızda son dönemlerinden birini gerçekleştirmeye doğru gitmekteyiz. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Şunu biliyoruz ki, TMO'nun alım yaptığı dönemlerde özellikle fındık üreticilerimiz için bir sigorta anlamı taşıyor“ diye konuştu.

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