Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Fraport Tav Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 21 Fraport Tav Antalyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada gelişen Antalyaspor atağında defansın arkasına atılan topla ceza alanına giren Bünyamin penaltı noktasına yerden gönderdi, Riberio topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 02
67. dakikadaki Giresunspor atağında Balde’nin bıraktığı topun gelişine Diabate sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90. dakikada ceza alanı içerisinde yaşanan pozisyonda Boffin, Balde’ye kafa attı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlakla Boffin’i ayrı köşelere yolladı. 12
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx, Yiğit Arslan
Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx (Çekdar dk. 85 ?), Traore xx (Erol Can dk. 84 ?), Doukara xx (Balde dk. 58 x), Aziz Behich xx, Diabate xxx, Douglas Silva xx, Flavio xx (Umut dk. 67 xx), Suleymanov xx (Sankhare dk. 58 x)
Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Sergen, Hayrullah, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Antalyaspor: Boffin xx, Pereira xx, Doğukan Sinik xx (Eren dk. 77 x), Güray xx (Bahadır dk. 90+1 ?) Kudriashov xx, Ribeiro xxx, Ghacha xx (Amilton dk. 46 x), Gökdeniz xx (Haji Amir dk. 46 x) (Mukairu dk. 48 x), Bünyamin xx, Hakan xx, Veysel xx
Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Nuri, Milodevic, Ufuk
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Alfredo Kulembe Ribeiro (dk. 20 ve 49) (Antalyaspor), Fousseni Diabate (dk. 90+5 pen.) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Gökdeniz Bayraktar, Edinaldo Pereira, Ruud Boffin, Eren Albayrak, Amilton Da Silva (Antalyaspor), Fouseni Diabate, Younousse Sankhare, Erol Can Akdağ (Giresunspor)
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