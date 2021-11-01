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GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

DHA

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Süper Ligin 11´inci haftasında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor´a 2-1 yenildi. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç öncesi iyi bir gidişatlarının olduğunu ve kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi. Oyuna iyi başlamalarına ve pozisyon yakalamalarına rağmen kaptırdıkları bir topla geriye düştüklerini ifade eden Keleş, "Maçlarda öne geçmemiz gerekiyor. Geriye düştüğümüz zaman zorlanıyoruz. Yine toparladık. Pozisyonlarımız var ama ikinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu bozarak oyundan düşürdü. Bu zamana kadar maçın her bölümünde iyi bir oyun vardı. Ama ikinci golden sonra oyuncular kötü oynama haklarını kullandılar. Oyuna giren oyuncularda da risk aldık ama çok fazla verim alamadık. Sonuçta kaybedilmiş bir 3 puan var. Lig uzun bir maraton. İnşallah 5 gün sonra Sivas maçı ile telafi ederiz" dedi.
ALFONS GROENENDIJK: MAÇA HÜKMEDEN TARAFIN BİZ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise öndeki hareketsizliklerinden kaynaklanan bazı sorunlar dolayısıyla rakibe daha çok top verdiklerini ve ilk 20 dakikada rakibin üstün oynadığını belirterek, şunları söyledi: "Rakip bizi baskı altına aldı, tam bunaldığımız zamanlarda kontradan attığımız gol aslında dakika olarak çok önemliydi. Çünkü bu bütün takımı hem defansif hem ofansif anlamda olumlu etkiledi. İkinci yarıda tam yine rakibin bizi baskı altına alacağı dakikalarda Fredy´nin yine kontra ataktan attığı güzel bir gol aslında rahatlamamızı sağladı. Genel anlamda maçta ofansif ve defansif anlamda daha iyi oynadığımızı maça hükmeden tarafın biz olduğumuzu söyleyebilirim Maçın son dakikalarında kolay bir galibiyet aldık gözüyle bakarken tecrübesine yakışmayacak bir şekilde kalecimiz bir penaltı yarattı. Olmayan bir pozisyonda ve son dakikalarda bu penaltıdan dolayı sıkıntı yaşadık. Gelen üç puanla çok mutluyuz. Bu üç puan bize özgüven ve güç katacaktır ve bu galibiyetle inşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hakar Keleş'in açıklamaları
-Alfons Groenendijk'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-11-01 23:30:15

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