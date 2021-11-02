Giresun’da girişimcilere katkı sağlayacak iki proje için imzalar atıldı

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Giresun Belediyesi’nin hazırladığı ‘Giresun Sosyal Girişimcilik Merkezi’ ve Görele Belediyesi’nin hazırladığı ‘Kadın Elinde Değer Bulan Görele Süt’ projelerinin hayata geçirilmesi için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile protokol imzalandı.

Giresun Kalesindeki Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen imza törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve kurum temsilcileri katıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla Giresun Valiliğine yapılan başvuruları sonucunda Giresun Belediyesi ile Görele Belediyesi’nin hazırladığı projelerin başarılı bulunduğunu dile getirdi.

Vali Ünlü, yaptığı konuşmada, “Kadınların istihdamını ve özellikle gençlerin sosyal girişimciliğini destekleyecek olan merkezlerin kurulması ilimiz için hayati önem taşımaktadır. Kurulacak olan merkez sayesinde günümüzün en önemli öğesi olan ve sürekli önemi artan dijital becerilerin kazandırılması, tasarım, grafik ve programcılık konularında gençlere ileri düzey eğitimler verilecektir. Aynı zamanda il dışı ve yurtdışı benzer faaliyetleri yürüten kuruluşlarla iş birliklerinin sağlanacak olması ilimizin girişimcilik vizyonunu arttıracaktır. Özellikle kadın kooperatiflerin kurulması ve yaygınlaştırılması; Görele Belediyemizin projesinde kadın kooperatifinin kurulacak olması ve kadınlarımızın hem istihdam hem de girişimcilik alanlarında desteklenecek olması çok önemlidir. Coğrafi işaret belgeli dondurmaya sahip Görele’mizin süt ürünleri ile de öne çıkması ve üretilecek sütün katma değerli hale getirilerek önemli bir gelir kapısı olacağına inanıyorum” dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 1 milyon lira yatırım bütçesiyle kuracakları sosyal girişimcilik merkeziyle gençlerin girişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

Şenlikoğlu, “Bizler yerel yönetimler olarak çalışma gücünü arttırmak için DOKA desteğini önemsiyoruz. Bizlere birçok konuda destek oluyorlar. Bu da çalışma azmimizi artırıyor. Sosyal girişimcilik merkezi çok önemli. Bu bizim düşündüğümüz ancak isimlendiremediğimiz bir şeydi. Şimdi isimlendiriyoruz ve aktif hale getiriyoruz. Yeni fikirleri, düşünceleri olan gençlerimize ve vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık. Giresun’da merkezde 20 bine yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimizin üniversitemizde projeye ciddi bir destek olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise yaptığı konuşmada “Bu projeyle beraber özellikle üreticiyi ve tüketiciyi yan yana gelmelerine gerek kalmadan buluşturacağız. Süt ürünlerini daha hijyenik koşullarda üretimini özellikle ayran üretimi daha çok hedefliyoruz. Görele’nin sütünü bir marka değeri olarak hem Giresun’da hem de Karadeniz’de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İstihdam odaklı bir proje olacak. İnşallah birçok insanın geçimini sağlayacağı gibi özellikle köylü kadınlar hem daha fazla üretecek hem de ürünlerini daha iyi fiyatlara satabilecekler diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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