Hakan Keleş: Sivas´tan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Her maçın kendi içinde bir hikayesi var. Sivas´ta iyi futbol oynayıp, güzel bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz" dedi.

Keleş, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 12´nci hafta maçında cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacaklarını belirtti. Son haftalardaki iyi gidişlerinin Fraport TAV Antalyaspor maçında sona erdiğini ifade eden Keleş, futbolun her sonuca açık bir oyun olduğunu kaydetti.

Keleş, Fraport TAV Antalyaspor maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getirerek, "Antalyaspor maçındaki puan kayıplarımızı Sivas´ta telafi edebilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her maçın kendi içinde bir hikayesi var. Sivas´ta iyi futbol oynayıp, güzel bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz. Rakibimizi en iyi şekilde analiz edip, başarılı olacağımıza inanıyorum. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Giresunspor olarak kendimize yakışır şekilde oynayıp, Sivas´tan iyi bir sonuçla dönmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini söyleyen Keleş, şunları söyledi:

"Taraftarımız her zaman olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadı. Tesis çıkışından stadyuma kadar inanılmaz bir coşku vardı. Maçta tribünleri doldurarak bize destek vermeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da onların desteğini yanımızda görmek istiyoruz."DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-11-03



