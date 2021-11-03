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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden yatırımının ÇED toplantısı yapıldı

İHA

Maden yatırımının ÇED toplantısı yapıldı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bakır, kurşun, çinko, altın ve gümüş madeni çıkarma projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için geniş güvenlik önlemleri alınarak köylülere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçenin Harkköyü köyünde gerçekleştirilen toplantıya köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda ÇED raporunu hazırlayan şirketin Çevre Mühendisi Gizem Ceylan görsel sunumlarla projenin tanıtımını yaptı. Yörede istihdama katkı sağlaması da hedeflenen projeyle ilgili bilgi veren Çevre Mühendisi Ceylan, yörede daha önce işletilmekte olan ancak uzun zaman önce kapatılan Harkköyü madeninin yeniden faaliyete geçeceğini belirterek, “Burada bakır, kurşun, çinko, altın ve gümüş maden ocağında zenginleştirme kurulmayacak. Bu sadece maden çıkarma projesidir. Proje kapsamında maden işlemek için tesis kurulmayacak sadece maden çıkartılarak taşınacaktır. Bu proje kapsamında sizlerin görüşleri ve kurumların görüşleriyle bir ÇED raporu hazırlanarak ilgili bakanlığa sunulacaktır ve buradan gelen görüşler doğrultusunda tekrar proje gözden geçirilerek değerlendirilecektir.” bilgisini verdi.

Köyde toplantıya katılan İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci ise, yörede içme suyu kaynaklarının ve dere yataklarının bulunduğuna dikkat çekerek buraların zarar göreceği konusundaki hassasiyetini dile getirdi.
Yapılan bilgilendirme toplantısının ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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