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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’un Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutlarında sona yaklaşıldı

İHA

Giresun’un Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutlarında sona yaklaşıldı

Giresun’da geçtiğimiz yıl yaşanan sel afetinin ardından Dereli ilçesinde başlatılan afet konutlarının inşasında sona yaklaşıldı.
Giresun’da 22 Ağustos 2020 günü yaşanan sel afetinden en çok etkilenen Dereli ilçesinde afetzedeler için inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin hak sahiplerine yıl bitmeden teslim edilmesi planlanıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gözetiminde ve AFAD koordinesinde Dereli’nin kısa bir sürede yeniden inşa edildiğini dile getirdi.
Yıl bitmeden konutların hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı belirten Şenlikoğlu, “Sütlüce mahallemizdeki konutlar zaten bitmişti. İlçe merkezindeki konutlarında çevre düzenlemesi ve son rötuşları yapılıyor. İş yerlerinin hak sahiplerine teslimi için çalışmalar yapılıyor. İş yerlerinde hak sahibi olanların iş yerine en yakın yerde verilmesi konusunda koordinasyon sürüyor. İnşallah en kısa sürede konut ve iş yerlerinin teslimi yapılır. Vatandaşımız rahatlamış olur. Yıl sonundan önce teslim edilmesi düşünülüyor. Bu konuda ülkedeki inşaat maliyetleri arttı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vatandaşımızı ezmeden makul bir fiyat ölçüsünde vatandaşımıza teslim edilecek. Yıl başından önce teslim edilir diye düşünüyoruz” dedi.
Kamu hizmet binalarının yapımına başlandığını söyleyen Şenlikoğlu, geriye kalan belediye hizmet binası ve eğitim kurumlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Şenlikoğlu, “Bizim için tehlikeli olan Akkaya deresinde, ana derenin yan kolunda inşa edilen tersip bentlerinin çoğu bitti. Doğalgaz konusunda inşallah bir ay içerisinde ilçe merkezinde vatandaşımızın hizmetine verilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Jandarmanın yıkılan binası yeniden yapılıyor. İhalesi yapılmıştı, inşaatı başladı. Hükümet konağı, adliye ve emniyet müdürlüğü binası da şu an temelden çıkmak üzere yapılıyor. Şimdi burada eksik kalan belediye hizmet binası, Dereli Meslek Yüksekokulu ve Milli Eğitim Bakanlığına ait okul, öğretmenevi ve halk eğitim binalarıyla ilgili koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Her şey çok daha çabuk olurdu ama ülkemizde bizden sonra da birçok bölgemizde yangın olsun deprem olsun sel afeti olsun büyük afetler yaşadık. Sadece bizim bölgemizde değil ülkemizdeki bütün vatandaşlarla ilgili devletimiz güçlüdür onların da hakları teslim edilir diye düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

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