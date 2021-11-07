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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun yaylalarında çöp toplandı

İHA

Giresun yaylalarında çöp toplandı

Giresun Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Alucra İlçesi Çakrak köyüne bağlı Çıkrık Kapı mevkiindeki obalarda çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Üniversitesi, Alucra Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği ile Çakrak Köyü halkı ve Kızılay gönüllüleri katıldı.
Vali Enver Ünlü, etkinlikle ilgili yaptığı paylaşımda “Bugün de yaylalarımız için kolları sıvadık, atıkları topladık. Dünün en değerli mirası, geleceğimizin emaneti olan doğamıza sahip çıkıyoruz. Lütfen içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, bastığımız toprağın kıymetini bilelim, tabiatı koruyalım. Kıymetli çocuklarımız; Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak dünyayı bulduğunuzdan daha güzel bir konuma taşıyacak olan da sizlersiniz. Daha temiz bir doğa, daha yaşanabilir bir dünya hedefinde sizlere sonsuz güveniyoruz. Pırıl pırıl bir çevre için, gelecek kuşaklara tertemiz yarınlar bırakmak için, ortak evimiz olan dünyayı daha yaşanabilir bir yer kılmak için doğa dostu olmaya ve doğal hayatın işleyişini korumaya devam edeceğiz. Çevrenin sahibi değil, bir parçası olduğumuz bilinci ve sorumluluğuyla suyumuzu, toprağımızı, yeşilimizi, mavimizi, kısaca tüm doğamızı seviyor ve koruyoruz” ifadelerini kullandı.

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