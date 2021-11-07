Giresun’da şehit yakınlarından İYİ Partili Lütfi Türkkan'a milletvekilliğinden istifa çağrısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şube Başkanı Hayrettin Akgün, İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine sert tepki göstererek milletvekilliğinden istifaya davet etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şubesinde beraberinde bulunan şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi.

Şehit yakınına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfi Türkan’ı milletvekilliğinden Akgün, “Bingöl’de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de Teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti, Milletvekili istemiyoruz. Şehit Aileleri ve Gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ı derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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