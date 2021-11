Kümbet Yaylası cezbediyor Giresun ilinde bulunan ve eşsiz bir manzara sunan Kümbet Yaylası, yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor

Giresun ilinde bulunan, geniş ladin ve çam ormanlarıyla kaplı bin 850 rakımlı ‘Kümbet Yaylası’, yılın her mevsiminde ziyaretçilerine bol oksijenin yanı sıra sakinliğiyle de huzur veriyor.

Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan Karadeniz’in yaylaları, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor, seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor. Giresun’un önemli turistik yerleri arasında yer alan Kümbet Yaylası haftanın her günü tatilcileri ve turistlerin yanı sıra, doğa tutkunlarını da cezbediyor.

Kümbet Yaylası’nı Alanya’dan gelerek ziyaret eden Erhan Erdoğan, Eşsiz doğanın insana huzur verdiğini söyleyerek, "Burayı internetten görerek geldim, kendine hayran bırakan bir doğaya sahip. Bizlerde ailelerimizle birlikte gelerek bu güzellikleri gördük ve oksijeni bol olan yaylalarda gezdik. Korona virüs döneminde evlerimizde tıkıldık ve doğal gezileri çok özlemiştik. Burası doğal ortamıyla bizlere adeta nefes oldu. Ayrıca burada Koçkayası ve Aymaç Tabiat Parklarını da gezme imkanına sahip olduk” dedi.

İbrahim Ekiz isimli vatandaş da her fırsatta Kümbet Yaylası’na gelmeye çalıştığını ifade ederek “Bankada yoğun bir şekilde çalışıyordum. Emekli olduktan sonra her hafta sonu yaylalara giderek temiz nefes almak için ailemle birlikte geliyorum. Kümbet Yaylası hem çok güzel hem de manzarası ile adeta bizleri büyülüyor. Torunlarımı da buraya alıştırdım ve onlarla burada piknik yapıp sonrasında ikamet ettiğim Giresun’a dönüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Burayı gelip görsünler ve bu oksijen diyarını gezsinler” şeklinde konuştu.

